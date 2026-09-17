Sập mỏ vàng ở Sudan làm ít nhất 60 người chết

Một mỏ vàng ở miền nam Sudan đã bị sập, khiến ít nhất 60 người chết và nhiều người mất tích.
Một mỏ vàng ở miền nam Sudan đã bị sập, khiến ít nhất 60 người chết và nhiều người mất tích. Các hầm mỏ tại khu vực Al-Zaraa, gần thị trấn El-Nahud thuộc bang Tây Kordofan, bắt đầu sập hôm 15/9 (giờ địa phương).
Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 60 nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ cụ thể số người còn bị mắc kẹt bên trong mỏ.
Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do không có máy móc, phương tiện cần thiết để dọn dẹp đất đá và tìm người còn mất tích. Sudan là một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu tại châu Phi.
Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, nổ ra từ tháng 4/2023, đã tàn phá nền kinh tế vốn mong manh của Sudan, làm nhiều người mất việc làm, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này ngày càng nghiêm trọng hơn.
Theo Liên hợp quốc, 19,5 triệu người tại Sudan đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Nhiều người dân kiếm sống bằng cách tham gia hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp.
Phần lớn sản lượng vàng của Sudan đến từ hoạt động khai thác thủ công, có quy mô nhỏ, chủ yếu diễn ra tại các khu vực khai thác không chính thức hoặc những mỏ đã bị đóng cửa.
Các mỏ này thường không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sử dụng nhiều hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động cũng như người dân sống ở khu vực lân cận.
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