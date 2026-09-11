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Thế giới

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa đẩy mạnh vận động cử tri nói tiếng Tây Ban Nha

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Đảng Cộng hòa Mỹ đang tăng cường vận động cử tri có nguồn gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, bang Texas, trong nỗ lực duy trì sự ủng hộ mà đảng này đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa tại Dallas, bang Texas sáng 10/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa tại Dallas, bang Texas sáng 10/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Cộng đồng Hispanic (bao gồm cả Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha như Mexico, Cuba, Colombia, Argentina...), chiếm hơn 1/8 cử tri Mỹ, được xem là nhóm cử tri quan trọng tại nhiều cuộc đua vào Quốc hội trong tháng 11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong ngày đầu đại hội giữa kỳ bất thường (9/9 theo giờ địa phương), đảng Cộng hòa bố trí 3 ứng cử viên Hạ viện người Mỹ gốc Mexico phát biểu, đồng thời dự kiến có thêm hai diễn giả Hispanic trong ngày cuối (10/9). Các diễn giả tiếp tục nhấn mạnh những thông điệp từng được "đảng con voi" sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2024, gồm kiểm soát biên giới, giảm thuế, chống dân chủ cực tả và cải thiện thu nhập người lao động.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump nhận được hơn một nửa số phiếu của cử tri Hispanic sinh ở nước ngoài. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa trong nhóm cử tri gốc Mỹ Latinh đã giảm xuống khoảng 35% hoặc thấp hơn.

Trong khi đó, các vấn đề kinh tế đang tạo thêm sức ép đối với chiến lược vận động của đảng Cộng hòa. Giá xăng, lãi suất thế chấp và lạm phát là những vấn đề được cử tri quan tâm, trong khi các biện pháp thực thi chính sách nhập cư của chính quyền Trump cũng gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng Hispanic. Cựu Hạ nghị sĩ Cộng hòa Carlos Curbelo cho rằng những khó khăn kinh tế và việc tăng cường bắt giữ người nhập cư đã làm một bộ phận cử tri Hispanic giảm thiện cảm với đảng Cộng hòa.

Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa diễn ra trong hai ngày 9-10/9 tại Trung tâm American Airlines ở Dallas, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang đến gần. Việc tập trung vào cử tri Hispanic cho thấy đảng Cộng hòa đang coi nhóm cử tri này là một trong những trọng tâm vận động trong giai đoạn cuối trước bầu cử.

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Tags:

#bầu cử giữa nhiệm kỳ #Tổng kết bầu cử #Bầu cử Mỹ

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