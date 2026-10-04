Tập đoàn Trung Quốc công bố giá tour du lịch vũ trụ

Tour du lịch vào vũ trụ dự kiến kéo dài 6 ngày, bao gồm thời gian huấn luyện (Ảnh: SCMP).

Hành trình xa xỉ kéo dài 6 ngày, công bố vào giữa tháng 9, được cung cấp thông qua HHtravel, công ty con chuyên về các tour du lịch cao cấp theo yêu cầu của Trip.com. Tập đoàn Trung Quốc hợp tác với công ty vũ trụ Virgin Galactic có trụ sở tại Mỹ để thực hiện tour du lịch.

Trong gói dịch vụ trị giá 5,1 triệu nhân dân tệ (tương đương 19,77 tỷ đồng), khách hàng sẽ trải qua 3 ngày huấn luyện trước khi bay vào vũ trụ tại Spaceport America, gần Las Cruces, bang New Mexico, Mỹ.

Đến ngày thứ 5, hành khách sẽ lên tàu vũ trụ được phóng từ máy bay của Virgin Galactic để thực hiện chuyến bay cận quỹ đạo kéo dài 90 phút, trải nghiệm vài phút không trọng lượng và ngắm đường cong của Trái Đất.

Giá gói dịch vụ bao gồm huấn luyện trước chuyến bay, phương tiện di chuyển trên mặt đất, chỗ ở cao cấp tại Mỹ, bộ đồ vũ trụ được thiết kế riêng và video ghi lại chuyến bay làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, du khách phải tự chi trả vé máy bay khứ hồi đến Mỹ, bảo hiểm chuyên biệt dành cho chuyến bay vũ trụ cá nhân và thị thực.

Wei Changren, nhà sáng lập nền tảng tin tức tài chính về du lịch btiii.com, nói rằng sản phẩm này phục vụ một tệp khách hàng ngách nhỏ, đồng thời lưu ý rằng người mua cần có sức khỏe thể chất đặc biệt tốt, khả năng chấp nhận rủi ro cao và tài sản thanh khoản đáng kể.

Li Xing, một người đam mê các môn thể thao mạo hiểm sống tại Bắc Kinh, cho biết mặc dù gói dịch vụ mang đến một cuộc phiêu lưu hiếm có cho những người bình thường không được đào tạo chính thức như phi hành gia, mức giá vẫn vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người tiêu dùng.

Ông Wei cho rằng triển vọng du lịch vũ trụ với mức giá phải chăng có thể xuất hiện trong tương lai. Ông nói: “Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng kể về công nghệ phóng tên lửa và thám hiểm không gian trong những thập niên gần đây”.

Đầu năm 2026, công ty khởi nghiệp công nghệ InterstellOr có trụ sở tại Bắc Kinh, tập trung nghiên cứu tàu vũ trụ có người lái thương mại, thông báo sẽ thực hiện chuyến du lịch vũ trụ cận quỹ đạo vào khoảng năm 2028.

Chen Xu, một quản lý cấp cao của InterstellOr, nói với Xinhua trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng các yêu cầu đối với hành khách tham gia các chuyến du lịch cận quỹ đạo không nghiêm ngặt như đối với các phi hành gia được đào tạo chuyên nghiệp.

“Hành khách không được có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc rối loạn vận động, đồng thời phải có chức năng tiền đình và tuần hoàn bình thường”, ông Chen nói với Xinhua, đồng thời cho biết hoạt động huấn luyện trước chuyến bay đối với các chuyến du lịch cận quỹ đạo nhằm đào tạo những người đủ điều kiện bay vào không gian, chứ không phải là một “cuộc thi loại trực tiếp”.

Năm 2025, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc công bố kế hoạch hành động kéo dài 3 năm nhằm khuyến khích ngành công nghiệp vũ trụ thương mại phát triển chất lượng cao và an toàn, trong đó có khai thác tài nguyên không gian và du lịch vũ trụ.

Virgin Galactic thực hiện chuyến bay vũ trụ cận quỹ đạo thương mại đầu tiên vào ngày 29/6/2023 và kể từ đó đã đưa 23 khách hàng trả tiền lên không gian.

Theo China Daily