Chỉ huy CENTCOM theo dõi tàu qua eo biển Hormuz trong chiến dịch phong tỏa hàng hải Iran (Ảnh: CENTCOM).

Những ngày gần đây, giới tình báo phương Tây đã thu thập được thông tin cho thấy Iran đang chuẩn bị cho đội gồm khoảng 14 tàu dầu rời khỏi vịnh Ba Tư để tiến ra vịnh Oman.

Theo hãng tin Euronews, đội tàu chở dầu này đã tập kết gần cảng xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran trên đảo Kharg. Chúng đã được bơm đầy dầu, bố trí thủy thủ đoàn và treo cờ Iran.

Quá trình chuẩn bị này có thể là dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị thách thức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ hoặc gây sức ép buộc Washington phải ngồi vào bàn đàm phán thông qua việc chứng tỏ Tehran sẵn sàng chấp nhận rủi ro đối đầu quân sự.

Một số hãng truyền thông cho hay, chiến dịch này của Iran dự kiến mang tên “Chiến dịch Fereydoun”. Theo kế hoạch, các tàu chở dầu sẽ công khai giương cờ Iran và thậm chí có thể thông báo trước điểm đến của chúng.

Một số đề xuất còn bật công khai hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của các tàu, thay vì che giấu hải trình như cách “đội tàu bóng tối” của Iran vẫn thường làm để né lệnh trừng phạt.

Các cuộc thảo luận trên truyền hình Iran cũng đề cập đến khả năng đưa các nhà báo, dân thường và các nhà hoạt động phản chiến quốc tế lên tàu.

Nếu Hải quân Mỹ chặn đứng đoàn tàu, Iran dọa sẽ trả đũa vào các cơ sở năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh láng giềng, đặc biệt là Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Qatar.

Nỗ lực phá vỡ vòng phong tỏa của Iran

Đề xuất tổ chức đoàn tàu chở dầu dường như là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Iran nhằm phá vỡ thế bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Vùng Vịnh.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei mới đây cho biết ông đã nhận được chỉ thị phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng “không hòa bình, cũng chẳng chiến tranh” hiện nay.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng lặp lại thông điệp này và tuyên bố Iran quyết tâm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Hôm 21/11, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để phá vỡ lệnh phong tỏa. Mặt khác, ông Gharibabadi nhấn mạnh Iran vẫn sẵn sàng theo đuổi các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian, bao gồm cả Qatar.

Hàng tỷ USD và 3 mục tiêu của Iran

Kế hoạch của Iran dường như nhằm đạt được 3 mục tiêu: khôi phục nguồn thu từ dầu mỏ, gia tăng răn đe và buộc Washington phải đưa ra quyết định xem có bước vào một cuộc đối đầu quân sự nữa hay không.

Mục tiêu kinh tế trước mắt là khôi phục ít nhất một phần hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và bổ sung nguồn dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt nhanh chóng. Nếu Hải quân Mỹ để đoàn tàu đi qua, Tehran có khả năng thu về hàng tỷ USD từ các lô hàng này, mang lại nguồn ngân sách cấp bách cho chính phủ.

Mục tiêu thứ hai là răn đe. Thông điệp của Tehran rất rõ ràng: nếu Iran không thể xuất khẩu dầu, các nước láng giềng của họ cũng có thể bị gián đoạn nghiêm trọng khả năng xuất khẩu năng lượng.

Mục tiêu thứ ba là đẩy Washington vào thế lựa chọn khó khăn. Nếu chặn đứng đoàn tàu, Mỹ có thể châm ngòi cho các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Vùng Vịnh và khiến giá dầu khí toàn cầu tăng vọt. Ngược lại, nếu để đoàn tàu đi qua, uy tín của lệnh phong tỏa do Mỹ thiết lập sẽ bị suy yếu, mang lại cho Tehran cả lợi ích kinh tế lẫn chiến thắng mang tính biểu tượng.

Các nhà hoạch định chiến lược của Iran dường như tính toán rằng mối đe dọa về một cuộc khủng hoảng năng lượng khu vực có thể răn đe một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào họ, đồng thời cải thiện vị thế của Tehran trên bàn đàm phán trong tương lai.

Hải quân Mỹ có thể chặn đoàn tàu bằng cách nào?

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nắm trong tay nhiều phương án quân sự để đánh chặn đoàn tàu, nhưng mỗi lựa chọn đều đi kèm những rủi ro đáng kể.

Một khả năng là vô hiệu hóa hoặc phá hủy một số tàu chở dầu thông qua các đòn tập kích trực diện. Hành động như vậy có thể phát đi thông điệp răn đe mạnh mẽ, nhưng cũng có thể gây ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng trên vịnh Ba Tư, đẩy giá năng lượng tăng cao và tạo cớ cho Tehran tập kích các cơ sở dầu mỏ tại các quốc gia Ả rập láng giềng.

Một phương án hạn chế hơn là thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào khoang máy của các tàu chở dầu để khiến chúng không thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, phương án này vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho dân thường.

Quân đội Mỹ cũng có thể tìm cách bắt giữ các tàu chở dầu bằng lực lượng Thủy quân Lục chiến được triển khai trên các tàu hải quân ở phía nam vịnh Ba Tư, với sự yểm trợ của trực thăng và xuồng đổ bộ. Hàng nghìn binh sĩ Thủy quân Lục chiến được cho là đã sẵn sàng cho một chiến dịch như vậy.

Dẫu vậy, nếu Tehran bố trí các nhân sự vũ trang của Lực lượng Vệ binh Cách mạng lên tàu, lực lượng Mỹ có thể vấp phải một cuộc đụng độ đẫm máu trong quá trình đổ bộ kiểm soát tàu.

Bất kỳ cuộc đụng độ nào trên biển cũng có thể khiến ông Trump phải đối mặt với áp lực phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhằm vào Iran, nhiều khả năng có sự phối hợp với Israel.

Ngoài ra vẫn còn một khả năng khác: Iran có thể đang dùng chiến thuật “bên miệng hố chiến tranh”, đẩy tình hình tới sát bờ vực đối đầu nhằm giành lấy những nhượng bộ mà không nhất thiết khơi mào một giai đoạn xung đột mới.