Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phó Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc, ông Arthur Miller cho biết cuộc xung đột tại Iran đã tiêu tốn của quân đội Mỹ hơn 48 tỷ USD kể từ khi Mỹ và Israel phát động xung đột vào cuối tháng 2/2026.

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội về đề cử ông làm trợ lý Bộ trưởng Hải quân phụ trách quản lý tài chính, ông Miller cho biết con số này tăng khoảng 26% so với con số do Văn phòng Ngân sách Quốc hội cung cấp trước đó là 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8.

Ông Miller cho biết: "Tính đến ngày 13/11, chi phí là 48,3 tỷ USD, gồm đạn dược, thay thế thiết bị và chi phí hoạt động". Con số trên không bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, cũng như không tính đến thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc xung đột đã gây ra những hậu quả kinh tế trên diện rộng khi hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch cho việc vận chuyển dầu thô và khí đốt - bị phong tỏa, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hoạt động vận chuyển của Saudi Arabia (Arập Xêút).

Trong một diễn biến khác, ngày 19/11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không vội vàng quyết định về hành động quân sự tiếp theo chống lại Iran và sẽ chờ đến Năm Mới 2027 để xác định các bước đi tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn từ chuyên cơ Air Force One khi đang trở về Mỹ sau các hoạt động ngoại giao tại Trung Quốc, ông Trump cho biết: "Tôi không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào (về Iran). Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra sau khi bắt đầu Năm Mới."

Trong khi đó, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này không chấp nhận việc tiếp tục một cuộc xung đột tiêu hao và sẽ không cho phép tình hình này kéo dài.

Người phát ngôn của IRGC, ông Hossein Mohebbi nhấn mạnh: "Iran không chấp nhận việc tiếp tục một cuộc xung đột tiêu hao và sẽ không để tình hình này kéo dài. Chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc xung đột một cách dứt khoát. Vấn đề này hoặc sẽ được giải quyết trên chiến trường, hoặc Mỹ phải chấp nhận các điều kiện của Iran."

Ông cũng cho biết Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz trừ phi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran một cách có thể kiểm chứng được, đồng thời nhấn mạnh “sẽ không bàn vào vấn đề hạt nhân cho đến khi vấn đề eo biển Hormuz được giải quyết"./.