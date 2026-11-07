Nhà Trắng: Chính sách kinh tế Mỹ sẽ không thay đổi bất chấp kết quả bầu cử

Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/11, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định chính sách kinh tế của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ không trải qua bất kỳ thay đổi nào, bất chấp kết quả của cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vừa qua.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Bloomberg TV, ông Hassett nhấn mạnh: “Tôi không cho rằng chúng ta có sự thay đổi chính sách nào cần phải lên kế hoạch. Các chính sách đang phát huy hiệu quả".

Theo quan chức cấp cao này, chiến thắng của đảng Dân chủ không đại diện cho sự bác bỏ các chính sách kích thích nguồn cung của Tổng thống Trump.

Ông Hassett nhắc lại rằng tổng thống có quyền phủ quyết mà ông có thể sử dụng để duy trì định hướng chương trình nghị sự kinh tế của mình.

Mỹ đã tổ chức bầu cử quốc hội giữa kỳ vào hôm 3/11, với kết quả là đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát lưỡng viện.

Tại bang Texas, một thành viên đảng Dân chủ đã đắc cử thống đốc lần đầu tiên sau 30 năm, trong khi tại bang Kansas, một thành viên đảng Dân chủ lần đầu tiên đắc cử vào Quốc hội sau 94 năm./.