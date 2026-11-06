Tổng thống Mỹ bất ngờ gặp phái viên Nga, tuyên bố sắp đạt 'thỏa thuận lớn'

Ông Trump khẳng định sẽ đạt được "thỏa thuận rất lớn" với Nga, không chỉ liên quan xung đột Ukraine mà còn có thể bao trùm toàn bộ châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 cho biết đã có cuộc gặp nằm ngoài lịch trình với ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, khi quan chức Nga đến Nhà Trắng để tham gia cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì.
"Tôi không thể tiết lộ với mọi người nội dung đã thảo luận, nhưng có thể nói rằng sẽ có một thỏa thuận rất lớn, không chỉ liên quan đến Ukraine mà thậm chí sẽ bao trùm toàn bộ châu Âu. Đây sẽ là thỏa thuận lớn lao, tốt đẹp và tất cả mọi người sẽ hài lòng", ông Trump nói với các phóng viên.
Ông thêm rằng bản thân chưa gặp các quan chức Ukraine, dù họ cũng có mặt tại Nhà Trắng.
Phát biểu của Tổng thống Mỹ có thể làm gia tăng lo ngại tại châu Âu rằng ông đang nghiêng về phía Nga và sẽ gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận bất lợi nhằm chấm dứt chiến sự. Các quốc gia thành viên NATO cũng sẽ theo dõi sát sao để xem liệu ông Trump có đáp ứng những đề nghị của Nga về giảm hiện diện của Mỹ tại lục địa hay không.
Lãnh đạo Mỹ từng cam kết chấm dứt chiến sự Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025. Ông nhiều lần tuyên bố sắp đạt được các thỏa thuận hòa bình, nhưng vẫn chưa thành hiện thực.
Trong cuộc gặp với các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, bà Melania kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn mới có tính "bền vững hơn". Ông Trump cho rằng cuộc gặp này, cùng lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky do Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo tháng trước, có thể trở thành bước đệm cho thỏa thuận rộng hơn.
Một phái đoàn Mỹ dự kiến làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa đại diện Nga và Ukraine tại Abu Dhabi trong ngày 10-11/11.
Đặc phái viên Jared Kushner cho biết các quan chức Mỹ tham gia cuộc họp tại Brussels, Bỉ, hôm 5/11 đã có cuộc thảo luận "hiệu quả và thực chất" với Ukraine, NATO cùng các đối tác châu Âu về những bảo đảm an ninh dành cho Kiev và cấu trúc an ninh rộng hơn của châu lục.
"Chúng tôi đang tích cực làm việc với tất cả các bên để tìm ra giải pháp thiết thực, có thể giúp chấm dứt cuộc chiến và tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài", phái viên Mỹ cho hay.
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