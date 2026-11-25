Bất chấp nguy cơ từ các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh đã hoàn thành hành trình bơi 15 km qua tuyến hàng hải chiến lược này, nhằm cảnh báo về những hậu quả môi trường lâu dài do xung đột gây ra.
Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.
Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.
Số người tìm cách vượt eo biển Manche từ bờ biển Bỉ sang Anh đã tăng gấp 5 lần trong năm 2026, trái ngược với xu hướng giảm mạnh số người đến Anh bằng thuyền nhỏ, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào nước này.
Ngày 19/11, khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ thuộc Liên minh hỗ trợ Ukraine đã cùng nhóm họp tại Berlin nhằm bày tỏ ủng hộ Kiev cũng như khẳng định vai trò của khối này trong tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.
Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận nước này đã không kích địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, khẳng định đây là hành động tự vệ. Phía Iran cho biết các công trình dân sự không bị thiệt hại. Diễn biến xảy ra khi Bahrain tiếp tục cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ nước này.
Tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney về việc Canada chỉ chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của ngành ô tô cho thấy nước này đặt năng lực sản xuất dài hạn làm thước đo đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du châu Á, với các điểm dừng tại Philippines, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.