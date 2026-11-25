Thông điệp từ người bơi 15km qua eo biển Hormuz 22/11/2026 14:32 Bất chấp nguy cơ từ các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh đã hoàn thành hành trình bơi 15 km qua tuyến hàng hải chiến lược này, nhằm cảnh báo về những hậu quả môi trường lâu dài do xung đột gây ra.

Bỉ: Nguy cơ tê liệt giao thông hàng không do đình công trên toàn quốc 22/11/2026 09:51 Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.

Phó Thủ tướng Nga thông báo tình trạng cầu Crimea sau các cuộc tấn công của Ukraine 22/11/2026 08:52 Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.

Ukraine tái khẳng định quyết tâm gia nhập NATO 22/11/2026 04:43 Ngày 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định quyết tâm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tin tặc "xâm nhập" cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI 21/11/2026 14:06 Tin tặc dường như đã xâm nhập cơ sở dữ liệu toàn quốc của FBI, vốn được các cơ quan hành pháp dùng để chia sẻ thông tin.

Nga nêu lập trường hòa bình, bác bỏ ý định tấn công NATO 21/11/2026 10:17 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow không có ý định tấn công các nước NATO.

Thế giới 2026: Nóng tuyến vượt biển di cư từ Bỉ sang Anh 21/11/2026 04:45 Số người tìm cách vượt eo biển Manche từ bờ biển Bỉ sang Anh đã tăng gấp 5 lần trong năm 2026, trái ngược với xu hướng giảm mạnh số người đến Anh bằng thuyền nhỏ, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào nước này.

Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho xung đột tại Iran 20/11/2026 16:41 Phó Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc, ông Arthur Miller cho biết cuộc xung đột tại Iran đã tiêu tốn của quân đội Mỹ hơn 48 tỷ USD kể từ khi Mỹ và Israel phát động xung đột vào cuối tháng 2/2026.

Các quốc gia châu Âu nhóm họp bày tỏ ủng hộ Ukraine 20/11/2026 13:00 Ngày 19/11, khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ thuộc Liên minh hỗ trợ Ukraine đã cùng nhóm họp tại Berlin nhằm bày tỏ ủng hộ Kiev cũng như khẳng định vai trò của khối này trong tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Tòa nhà chọc trời cao nhất Riyadh trúng tên lửa của Houthi 20/11/2026 07:56 Tòa nhà cao nhất Riyadh, bị hư hại trong vụ tấn công tên lửa của Houthi. Căng thẳng leo thang, đe dọa an ninh và kế hoạch kinh tế của Saudi Arabia.

Tổng thống Putin phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về an ninh châu Âu 20/11/2026 04:48 Ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp về an ninh châu Âu, nhưng sẽ không hy sinh lợi ích của mình.

Mỹ, Nga, Trung ra tuyên bố chung 4 điểm sau thượng đỉnh ba bên 19/11/2026 20:49 Mỹ, Nga, Trung ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, kêu gọi ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, cải cách LHQ và tăng sản lượng dầu tinh chế.

Thế giới sắp trở lại trạng thái thừa dầu 19/11/2026 11:21 Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ trở lại trạng thái dư nguồn cung trong quý IV năm nay, khi hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh phục hồi.

Tổng thống Zelensky đề xuất đổi tên lửa, xin thêm 40 tiêm kích F-16 18/11/2026 09:51 Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất đổi tên lửa do Ukraine đặt hàng để lấy đạn đánh chặn, đồng thời đề nghị phương Tây bổ sung 40 tiêm kích F-16 cho Kiev.

Mỹ xác nhận tấn công mục tiêu tên lửa tại Iran, căng thẳng vùng Vịnh gia tăng 18/11/2026 05:16 Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận nước này đã không kích địa điểm phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, khẳng định đây là hành động tự vệ. Phía Iran cho biết các công trình dân sự không bị thiệt hại. Diễn biến xảy ra khi Bahrain tiếp tục cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ nước này.

Tổng thống Mông Cổ thông báo từ chức 17/11/2026 15:42 Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa thông báo sẽ từ chức sau khi đảng đối lập cáo buộc ông thu lợi bất chính từ một dự án đường sắt.

Nga tấn công khắp Ukraine, phóng tên lửa vào các cây cầu trọng yếu ở Kiev 17/11/2026 11:02 Các cây cầu phía Bắc và phía Nam ở thủ đô Kiev bắc qua sông Dnipro đã trúng tên lửa trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine vào tối 16/11.

Canada đặt ngành ô tô ở trung tâm trong đàm phán với Mỹ 17/11/2026 08:42 Tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney về việc Canada chỉ chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của ngành ô tô cho thấy nước này đặt năng lực sản xuất dài hạn làm thước đo đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công du châu Á 17/11/2026 04:25 Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du châu Á, với các điểm dừng tại Philippines, Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, thương mại và tiến hành cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.