Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/11 tuyên bố Moscow mong muốn sống trong hòa bình và không có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO.

"Nga không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO - một kịch bản mà họ vẫn thường tưởng tượng ra”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo bà Zakharova, Nga mong muốn "sống trong hòa bình và hòa hợp với các nước láng giềng cũng như với tất cả các quốc gia khác".

“Nga đã nhiều lần đề xuất các sáng kiến khác nhau nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự và chính trị, đặc biệt là tại châu Âu; đồng thời đề nghị đạt được thỏa thuận về các bảo đảm an ninh chung. Những đề xuất này đã được Nga đưa ra bằng văn bản nhiều lần trong thời gian gần đây", bà Zakharova nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước NATO nóng lòng muốn xung đột với Moscow và công khai chuẩn bị cho điều đó.

"Thế trận quân sự của liên minh này đang thay đổi. Trước đây, chiến lược của họ tập trung vào việc ngăn chặn đối phương ngay tại biên giới các quốc gia thành viên, thay vì thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Chúng ta từng đề cập đến cái gọi là “học thuyết chiến thắng”, tôi không khỏi bật cười khi nhắc đến điều này. Điều đó cho thấy các nhà hoạch định chiến lược của NATO chỉ muốn một thứ duy nhất: chiến tranh. Họ dường như quên mất rằng khi đưa ra những tuyên bố như vậy, họ cần tính đến thực tế rằng cả các quốc gia của họ lẫn chúng tôi đều sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà Zakharova cảnh báo.

Đề cập đến Estonia, bà Zakhrova tuyên bố Nga sẽ "thực hiện mọi biện pháp ứng phó chính trị và ngoại giao cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia" trong trường hợp Estonia đóng cửa biên giới.

Bà Zakharova cho rằng ý định của Estonia về việc đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Nga hoàn toàn nhất quán với lập trường bài Nga của nước này. "Có vẻ như họ muốn “tự tách” mình ra một cách triệt để”, bà nói.

Bà Zakharova cảnh báo việc đóng cửa biên giới với Nga “không khác nào nỗ lực dựng lên một “Bức màn sắt” mới, dưới cái cớ sai lệch về một mối đe dọa nào đó từ phía Đông”.

Trước đó, chính phủ Estonia thông báo đóng cửa các cửa khẩu đường bộ giáp biên giới Nga từ ngày 1/12 vì lý do an ninh, và sau 6 tháng sẽ quyết định có tiếp tục duy trì lệnh đóng cửa này hay không.

Ngoại trưởng Estonia cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gia tăng sức ép đối với Moscow bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và triển khai chính sách thị thực chặt chẽ hơn đối với công dân Nga.

Estonia, quốc gia thành viên NATO và EU, đã thông báo kế hoạch đóng cửa biên giới với Nga sau khi cáo buộc Nga đứng sau âm mưu phóng hỏa nhắm vào Threod Systems - công ty chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái.

Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Estonia, cho rằng đây là một phần trong chuỗi các cáo buộc sai sự thật nhắm vào Moscow từ các quốc gia châu Âu.

Căng thẳng giữa Nga và NATO có xu hướng leo thang sau khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 4 năm. Một số lãnh đạo châu Âu cảnh báo, Nga có thể tấn công một trong các nước NATO trong vòng vài năm tới - một cáo buộc mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Nga nhiều lần cảnh báo việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự và hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố phương Tây đang thực sự tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa để tấn công các mục tiêu của Nga. Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow nên đáp trả "toàn diện" và nếu cần thiết, bao gồm việc thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu.