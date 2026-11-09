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Thế giới

Mỹ để ngỏ khả năng hành động quân sự khi đàm phán với Iran bế tắc

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Trong khi các nỗ lực ngoại giao với Iran chưa tạo được đột phá, Washington thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí và gia tăng sức ép đối với Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 8/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran chưa đạt nhiều tiến triển, đồng thời nhận định những yêu cầu của Tehran là “không thể chấp nhận được” và thiếu tính thực tế. Tuy nhiên, Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Phát biểu với báo giới tại bang Florida trước khi lên đường tới Pháp tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Rubio cho rằng các cuộc tiếp xúc ngoại giao hiện chưa mang lại kết quả đáng kể do những yêu cầu mà phía Iran đưa ra.

Ông nhấn mạnh chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sắp đạt được bước đột phá trong đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định khả năng Washington nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu tiến trình đàm phán tiếp tục đạt tiến triển. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 7/11 thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), gồm khoảng 20 nhân viên quân sự và dân sự, nhằm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chính phủ Mỹ để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí tiên tiến và các vật liệu khác qua biên giới trên bộ cũng như những tuyến đường khác của Iran.

Tổng thống Trump ngày 8/11 tuyên bố trên mạng xã hội rằng lực lượng đặc nhiệm này đã đi vào hoạt động đầy đủ tại Iran. Ông cho rằng, kết hợp với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, các hoạt động này khiến lượng hàng hóa ra vào Iran bị hạn chế đáng kể.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhóm họp tại Paris (Pháp) trong hai ngày 9-10/11, với vấn đề Iran là một trong những nội dung được quan tâm.

Các nước châu Âu mong muốn Washington kiềm chế các hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Tehran, đồng thời thúc đẩy giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động vận tải hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong khi các nước châu Âu mong muốn tìm được giải pháp ngoại giao để ổn định tình hình./.

Theo vietnamplus.vn
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