Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ thị mới về cuộc đối đầu với Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã đưa ra chỉ thị mới về việc chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, cũng không hòa bình” trong cuộc đối đầu với Mỹ.

“Lãnh tụ Tối cao đã yêu cầu chúng tôi chấm dứt tình trạng không chiến tranh, không hòa bình này”, ông Pezeshkian phát biểu hôm 9/11.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran hoàn toàn có thể đàm phán và giải quyết các vấn đề trong khi vẫn giữ vững giá trị của mình, đồng thời nhấn mạnh Tehran luôn cam kết đối thoại và ngoại giao.

"Chúng ta có thể đàm phán một cách đầy tự trọng và giải quyết vấn đề cũng bằng cách đầy tự trọng", ông nói.

Ông Pezeshkian nói thêm rằng, Iran nên tránh chiến tranh nếu có thể bảo đảm các quyền lợi của mình thông qua đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước vũ lực hay sự bắt nạt".

Tổng thống Iran cũng nhắc lại bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông khẳng định Iran sẵn sàng đàm phán dựa trên công lý và các điều kiện bình đẳng, đồng thời kiên quyết bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình.

"Chúng ta theo đuổi các quyền lợi của mình, nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu trước sự cưỡng ép", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Pezeshkian cho biết, ông hiểu rằng người dân Iran đang phải chịu nhiều khó khăn dưới các lệnh trừng phạt và sự phong tỏa từ phía Mỹ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nêu rõ, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ không thể diễn ra nếu lệnh phong tỏa hàng hải và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, đồng thời các tài sản của Iran vẫn bị đóng băng.

"Liệu quý vị có thể hình dung ra tình huống mà chúng tôi tham gia đàm phán với Mỹ về các vấn đề mà họ quan tâm, trong khi lệnh phong tỏa hàng hải vẫn diễn ra, cuộc chiến vẫn tiếp tục và các tài sản của chúng tôi vẫn bị đóng băng hay không?", ông đặt câu hỏi tại một cuộc họp báo.

Theo ông Baghaei, các yêu cầu của Iran dựa trên thỏa thuận Islamabad - văn kiện quy định rõ ràng những nghĩa vụ mà cả hai bên đã cam kết. Ông cho biết Mỹ từng đồng ý với các nghĩa vụ này, nhưng sau đó lại vi phạm. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mới mà Washington áp đặt lên Iran trong những tháng gần đây.

Vào ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tham vấn với các bên trung gian về kế hoạch 2 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz đang được tiến hành, nhưng vào thời điểm đó, vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Trước đó, ông cũng xác nhận Iran đã đồng ý trong quá trình đàm phán về việc rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch mở lại eo biển Hormuz từ 7 ngày xuống còn 2 ngày.

Ông Baghaei lưu ý rằng việc rút ngắn thời hạn của kế hoạch từ 7 ngày xuống còn 2 ngày là một dấu hiệu thiện chí. Nếu Mỹ thể hiện quyết tâm, Iran sẽ có thể hoàn tất các nghĩa vụ của mình trong vòng 2 ngày.

Kênh truyền hình Al Hadat dẫn các nguồn tin ngày 9/11 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Theo nguồn tin, ông al-Zaidi đã đưa ra một số đề xuất đối thoại với Iran trong cuộc điện đàm với ông Trump.

Tổng thống Mỹ đã tán thành các đề xuất này và mời ông al-Zaidi tham gia vào tiến trình đàm phán. Theo Al Hadath, sau đó, một phái đoàn do ông al-Zaidi dẫn đầu đã có chuyến thăm bí mật tới Tehran.

Vào tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei, đề xuất tiến hành đàm phán hòa bình trực tiếp, trong đó có cả vấn đề hạt nhân.

Ông Rezaei cho biết Tehran đã đưa ra 7 điều kiện với Washington, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không tuân thủ, Iran “sẽ không mở cửa eo biển Hormuz và cũng không tiến hành đàm phán”.