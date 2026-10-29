Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Thiệt hại sau cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành nhằm vào Tehran, Iran, ngày 3/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một nguồn thạo tin cho biết Qatar đã chuyển dự thảo thỏa thuận cho Iran và Tehran dự kiến phản hồi trước cuối tuần này. Đề xuất đưa ra lộ trình 7 ngày nhằm giải quyết những quan ngại của Iran và Mỹ, trong đó hai bên sẽ thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin hằng ngày. Tiến trình có thể bắt đầu từ đầu tuần tới, với sự tham gia của một số quốc gia đóng vai trò bảo đảm thực thi thỏa thuận.

Sáng kiến được đưa ra sau cuộc gặp ngày 26/10 tại Tehran giữa các quan chức cấp cao Saudi Arabia (Arập Xêút), Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan với lãnh đạo Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Cuộc gặp do Pakistan khởi xướng nhằm ngăn chặn leo thang xung đột nhưng không thảo luận về chương trình hạt nhân Iran. Tehran trước đó khẳng định chỉ nối lại đàm phán hạt nhân sau khi các điều kiện chấm dứt xung đột được đáp ứng, đặc biệt là yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển và những biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 tiếp tục cảnh báo khả năng tấn công Iran, trong khi Tehran được cho là đã chuẩn bị các phương án đáp trả nếu Mỹ và Israel nối lại hoạt động quân sự. Qatar và Pakistan từng đóng vai trò trung gian giúp các bên đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời hồi tháng 6 nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ. Triển vọng của sáng kiến mới vì vậy vẫn phụ thuộc vào phản hồi của Iran và khả năng các bên đạt được đồng thuận về những điều kiện chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, theo tờ New Arab, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ngày 27/10 đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Moskva (Nga) để thảo luận về căng thẳng khu vực, các cuộc đàm phán đang diễn ra và vấn đề eo biển Hormuz, trong bối cảnh Doha tái khẳng định cam kết ngăn chặn xung đột tái diễn trong khu vực. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt căng thẳng khu vực và đạt được một thỏa thuận lâu dài vẫn đang tiếp tục được thực hiện phối hợp với Pakistan và các đối tác khu vực và quốc tế khác.

Ông Ibrahim al-Hashimi, Giám đốc Vụ Truyền thông và Báo chí của Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ở Doha rằng các nỗ lực ngoại giao đang tiến triển theo hướng tích cực. Theo ông, quá trình hòa giải đang được tiến hành phối hợp với Pakistan và các đối tác khác, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận bền vững nhằm chấm dứt dứt điểm cuộc khủng hoảng khu vực.