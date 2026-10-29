Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar đã trao đổi với Iran đề xuất hòa bình mới với lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự tái bùng phát tại Trung Đông.
Một nguồn thạo tin cho biết Qatar đã chuyển dự thảo thỏa thuận cho Iran và Tehran dự kiến phản hồi trước cuối tuần này. Đề xuất đưa ra lộ trình 7 ngày nhằm giải quyết những quan ngại của Iran và Mỹ, trong đó hai bên sẽ thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin hằng ngày. Tiến trình có thể bắt đầu từ đầu tuần tới, với sự tham gia của một số quốc gia đóng vai trò bảo đảm thực thi thỏa thuận.
Sáng kiến được đưa ra sau cuộc gặp ngày 26/10 tại Tehran giữa các quan chức cấp cao Saudi Arabia (Arập Xêút), Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan với lãnh đạo Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Cuộc gặp do Pakistan khởi xướng nhằm ngăn chặn leo thang xung đột nhưng không thảo luận về chương trình hạt nhân Iran. Tehran trước đó khẳng định chỉ nối lại đàm phán hạt nhân sau khi các điều kiện chấm dứt xung đột được đáp ứng, đặc biệt là yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển và những biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 tiếp tục cảnh báo khả năng tấn công Iran, trong khi Tehran được cho là đã chuẩn bị các phương án đáp trả nếu Mỹ và Israel nối lại hoạt động quân sự. Qatar và Pakistan từng đóng vai trò trung gian giúp các bên đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời hồi tháng 6 nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ. Triển vọng của sáng kiến mới vì vậy vẫn phụ thuộc vào phản hồi của Iran và khả năng các bên đạt được đồng thuận về những điều kiện chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, theo tờ New Arab, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ngày 27/10 đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Moskva (Nga) để thảo luận về căng thẳng khu vực, các cuộc đàm phán đang diễn ra và vấn đề eo biển Hormuz, trong bối cảnh Doha tái khẳng định cam kết ngăn chặn xung đột tái diễn trong khu vực. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt căng thẳng khu vực và đạt được một thỏa thuận lâu dài vẫn đang tiếp tục được thực hiện phối hợp với Pakistan và các đối tác khu vực và quốc tế khác.
Ông Ibrahim al-Hashimi, Giám đốc Vụ Truyền thông và Báo chí của Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ở Doha rằng các nỗ lực ngoại giao đang tiến triển theo hướng tích cực. Theo ông, quá trình hòa giải đang được tiến hành phối hợp với Pakistan và các đối tác khác, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận bền vững nhằm chấm dứt dứt điểm cuộc khủng hoảng khu vực.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 25/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình ba bên sắp tới với Nga và Mỹ, đồng thời đề cập các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khả năng ngừng bắn tại thị trấn Oleshky và nhu cầu hỗ trợ hệ thống phòng không.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan kêu gọi khẩn trương triển khai nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng khu vực và giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua các biện pháp chính trị.
Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.
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Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
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Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài gần 8 tháng qua đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường dầu lửa toàn cầu vì làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy xuất khẩu năng lượng qua hai tuyến đường biển huyết mạch là eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandeb...
Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
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Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
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