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Thế giới

Iran nêu các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ

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(Baohatinh.vn) - Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nói rằng nếu Washington thực hiện đầy đủ các điều kiện mà Tehran đưa ra, Iran mới có thể cân nhắc bước vào một tiến trình thương lượng mới.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân di chuyển trên đường phố tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/10, Iran tuyên bố Mỹ phải đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện do Tehran đưa ra trước khi hai bên có thể xem xét bước vào một giai đoạn đàm phán mới, đồng thời cảnh báo Washington có thể tìm kiếm một thỏa thuận ngắn hạn nhằm đạt được lợi thế chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran sau cuộc họp tại Tehran với đại diện các nước tham gia Hiệp ước Mecca gồm Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, ông Ali Bagheri Kani - Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế - nói rằng nếu Washington thực hiện đầy đủ các điều kiện mà Tehran đưa ra, Iran mới có thể cân nhắc bước vào một tiến trình thương lượng mới.

Quan chức này đồng thời bày tỏ lo ngại Mỹ có thể thúc đẩy một thỏa thuận ngắn hạn để tuyên bố đạt thắng lợi chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau đó tiếp tục các hành động quân sự hoặc gia tăng sức ép đối với Iran.

Tại cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định nước này có thể chấp nhận rút thời hạn xuống còn 5 ngày, thậm chí 4 ngày, nếu đây là vấn đề gây trở ngại cho tiến trình ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Kani nhấn mạnh việc đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện là yêu cầu không thể thay đổi. Iran sẽ chỉ quyết định các bước đi tiếp theo sau khi những điều kiện này được thực hiện.

Hiện nội dung cụ thể của 7 điều kiện chưa được nêu trong thông tin công bố. Tuyên bố mới cho thấy Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán với Washington nhưng gắn việc nối lại thương lượng với những yêu cầu tiên quyết, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau cuộc họp, ông Rezaei đánh giá tích cực cuộc hội đàm đầu tiên tại Tehran với các quan chức cấp cao của ba quốc gia tham gia Hiệp ước Mecca.

Ông Rezaei cho biết các bên đã tiến hành những cuộc thảo luận rất tốt đẹp, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác an ninh khu vực.

Quan chức Iran cảm nhận tinh thần rất tích cực trong các cuộc trao đổi giữa đại diện 4 nước và nhận định bầu không khí mới đang hình thành tại khu vực.

Cũng theo quan chức Iran, các bên nhất trí rằng an ninh tại Tây Á cần được bảo đảm bằng chính nỗ lực của các quốc gia trong khu vực, đồng thời phải ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Ông Rezaei cũng cho biết cuộc họp nhấn mạnh yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, miền Nam Syria, Dải Gaza và Bờ Tây.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Iran đang tăng cường tiếp xúc ngoại giao với các nước trong khu vực giữa lúc căng thẳng an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng ngày 26/10, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, ông Ali Abdollahi, tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang kiểm soát và giám sát hoàn toàn eo biển Hormuz, khu vực ven bờ Vịnh Persian và các đảo thuộc khu vực này./.

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