Iran khẳng định không để tàu chiến Mỹ tiến vào Vùng Vịnh

Iran tuyên bố sẽ không để bất kỳ tàu chiến nào của Mỹ tiến vào Vùng Vịnh, cảnh báo tấn công các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển nếu bị Mỹ và Israel gây hấn.
Theo WANA, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi ngày 24/10 khẳng định Iran sẽ ngăn chặn các tàu chiến của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư, đồng thời bác bỏ những tuyên bố cho rằng Washington đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.
"Tổng thống Mỹ có thể tiếp tục mơ mộng về việc đưa lực lượng vũ trang tiến vào Vịnh Ba Tư, nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi sẽ không cho phép tàu quân sự Mỹ xuất hiện ở Vùng Vịnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào và vào bất kỳ thời điểm nào", ông Abdollahi cho biết.
Chỉ huy của Iran cũng bày tỏ sự nghi ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố rằng các đòn không kích của Washington đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.
"Nếu Mỹ đã phá hủy mọi thứ, vậy tại sao họ cứ lặp đi lặp lại những tuyên bố này? Nếu họ khẳng định đã phá hủy năng lực quân sự của Iran, vậy tại sao tàu chiến của họ không dám lại gần eo biển Hormuz? Mỹ và Israel sẽ tiếp tục sa vào vũng lầy do chính họ tạo ra", ông Abdollahi nói.
Cùng ngày 24/10, các quan chức an ninh Iran đã tiết lộ về việc Tehran đang xây dựng kế hoạch nhắm vào các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển ở vịnh Ba Tư trong trường hợp Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công mới.
"Nếu Mỹ và Israel có hành vi gây hấn, sẽ không còn lằn ranh nào nữa. Tất cả sẽ trở thành mục tiêu, từ các tuyến cáp ngầm dưới biển cho tới các căn cứ quân sự", một quan chức Iran nói.
Các tuyên bố của giới chức Tehran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tục đe dọa tiến hành đợt tập kích mới nhắm vào Iran. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack thậm chí còn cảnh báo về khả năng Washington tấn công Iran "ngay trong cuối tuần này".
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