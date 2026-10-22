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Thế giới

Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thành phố cảng Sirik

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Theo các hãng truyền thông Mehr, Fars và IRNA của Iran, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại khu vực ven biển Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan, gần eo biển Hormuz vào tối 21/10.

Hiện trường một vụ tấn công tại Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 28/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hiện trường một vụ tấn công tại Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 28/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng sau khi truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực ven biển Sirik, miền Nam nước này.

Sự việc diễn ra giữa lúc xuất hiện thông tin Mỹ và Israel đang xây dựng phương án tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Tehran.

Theo các hãng truyền thông Mehr, Fars và IRNA của Iran, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại khu vực ven biển Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan, gần eo biển Hormuz vào tối 21/10.

Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định. Giới chức Iran chưa đưa ra thông báo chính thức, trong khi chưa có thông tin xác nhận về thương vong hoặc thiệt hại.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh truyền thông Israel đưa tin hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu của nước này đã bay qua không phận Syria và Iraq, hướng về phía biên giới Iran trong một hoạt động quân sự hồi đầu tuần.

Theo kênh Channel 12 của Israel, các máy bay di chuyển theo lộ trình tương tự một chiến dịch không kích Iran nhưng quay đầu trước khi tiến vào không phận nước này.

Một số nguồn tin Mỹ cho biết Israel đã thông báo trước với Washington về hoạt động trên, giải thích đây là cuộc diễn tập quân sự.

Trong khi đó, báo New York Times ngày 21/10 dẫn lời các quan chức Mỹ và những nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ và Israel đã xây dựng phương án cho một chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng có cường độ cao nhằm vào Iran, có thể kéo dài khoảng 3 ngày. Các mục tiêu đang được xem xét bao gồm cơ sở hạt nhân, hạ tầng năng lượng, kho tên lửa và năng lực thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.

Theo các nguồn tin trên, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã thảo luận về những phương án này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm Israel tuần này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa phê chuẩn chiến dịch quân sự mới. Mỹ và Israel từng tiến gần đến việc triển khai một cuộc tấn công hồi đầu tháng 10, song kế hoạch đã bị hoãn vào phút chót.

Về phía Iran, các quan chức nước này cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng có thể dẫn đến phản ứng trên diện rộng, bao gồm khả năng nhằm vào các trung tâm dữ liệu và tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì, dù hai bên còn nhiều bất đồng. Mỹ muốn Iran đạt tiến triển về vấn đề hạt nhân, trong khi Tehran ưu tiên chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và thúc đẩy khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 21/10, Anh và Oman đã nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược này. Theo Chính phủ Anh, Thủ tướng Andy Burnham và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq đã nhất trí rằng việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này sẽ giảm sức ép đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và hạn chế tác động đối với người dân.

Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20,3 triệu thùng dầu mỏ và dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương khoảng 25% lượng dầu mỏ giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại tuyến hàng hải này đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng và kinh tế thế giới./.

vietnamplus.vn
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Tags:

#Iran #Siric #xung đột #Mỹ #Israel #eo biển Hormuz #chiến sự mới nhất

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