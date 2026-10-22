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Thế giới

Iran tiết lộ "số phận" kho uranium làm giàu

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Iran tuyên bố sẽ không cho phép đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này.

Các máy li tâm bên trong một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRNA).
Các máy li tâm bên trong một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRNA).

Iran không cho phép đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ

"Tất cả các vật liệu hạt nhân đã làm giàu sẽ vẫn nằm trong lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran vừa tuyên bố.

"Sẽ không một hạt uranium đã làm giàu nào được phép rời khỏi Iran", ông Rezaei nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng "những vật liệu này là tài sản quan trọng nhất và là kho báu quốc gia của người dân Iran, được dành cho mục đích sử dụng trong nước”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài RTVI ngày 14/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Borisenko cho biết Moscow sẵn sàng chuyển uranium đã làm giàu ra khỏi Iran về lãnh thổ Nga hoặc hỗ trợ các quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận số vật liệu này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Moscow vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga và Moscow coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 - một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.

Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.

Iran hiện nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.

Ông Trump đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran, nói rằng số vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.

Tehran mở cơ hội cho biện pháp ngoại giao

Trong một bài viết trên tạp chí Financial Times ngày 21/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ để đạt được một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột hiện nay, nhưng đồng thời cũng khẳng định quyết tâm tự vệ của Iran.

"Iran sẵn sàng trao thêm cơ hội cho ngoại giao nếu chúng tôi nhận thấy bằng chứng rõ ràng về mong muốn chân thành từ phía Mỹ trong việc đạt được một giải pháp công bằng và đáng tôn trọng, nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột này", nhà ngoại giao cấp cao của Iran tuyên bố.

Ông Araghchi nói thêm: "Khi bắt đầu cuộc chiến này, Tổng thống Trump đã có những nhận định sai lầm về Iran. Nếu lặp lại sai lầm đó vào lúc này, hệ quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn gấp bội”.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống lại Iran vào tháng 2. Đến tháng 6, Washington và Tehran đã ký một biên bản ghi nhớ, quy định về việc chấm dứt ngay lập tức các hành động giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm Li Băng.

Tuy nhiên, vào tháng 7, Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, với cáo buộc Tehran đã vi phạm các điều khoản đạt được liên quan đến eo biển Hormuz.

Sau đó, chính quyền Mỹ đã phát đi tín hiệu rằng Washington sẽ ngừng sử dụng vũ lực quân sự quy mô lớn chống lại Iran, thay vào đó chuyển sang nỗ lực bóp nghẹt nền kinh tế nước này thông qua các biện pháp trừng phạt.

dantri.com.vn
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Tags:

#Iran #Uranium #Nga #Mỹ #Chiến lược #Vũ khí hạt nhân

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