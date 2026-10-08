Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược

Tổng thống Putin khẳng định hợp tác Nga - Iran theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vẫn được duy trì bất chấp những diễn biến trong khu vực.
Ngày 7/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiếp tục và tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Theo Văn phòng Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cho rằng điều này phục vụ lợi ích chung của Tehran và Moskva.
Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định hợp tác Nga - Iran theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vẫn được duy trì bất chấp những diễn biến trong khu vực.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.
Tổng thống Putin cũng đề cập nỗ lực của một số nước nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, góp phần giảm căng thẳng tại khu vực Tây Á. Ông khẳng định Nga ủng hộ các nỗ lực ngoại giao này và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Hai nhà lãnh đạo tiến hành cuộc điện đàm trong bối cảnh tình hình khu vực Tây Á tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng trong cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn đang được triển khai./.
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