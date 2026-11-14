Nga chưa đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine

"Một khi hiểu được ý định thực sự cũng như thiện chí đóng góp cho tiến trình hòa bình của họ, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đàm phán mở rộng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/11 nói với báo giới.

"Nếu châu Âu thực sự có người ít nhất được ủy quyền ở mức độ nào đó để đàm phán và nếu họ thực sự mong muốn làm điều đó, tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng đối thoại", ông nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva hồi tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hồi đầu tuần, các đặc phái viên châu Âu đã họp riêng với phái đoàn Ukraine nhưng không tham gia những cuộc họp do Mỹ dẫn dắt giữa hai nhóm đàm phán của Kiev và Moskva.

Sau cuộc họp trao đổi với các đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo, trong khi đặc phái viên Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, nói rằng thỏa thuận hòa bình không thể đạt được "nếu thiếu châu Âu trên bàn đàm phán".

Sau cuộc họp ba bên với Mỹ và Ukraine, trưởng đoàn đàm phán Nga tại Abu Dhabi Vladimir Medinsky cho hay Moskva "chưa nhận được bất kỳ sáng kiến hòa bình hay một đề xuất hòa bình cụ thể nào từ các nước châu Âu".

"Không có gì để thảo luận với châu Âu cả", ông nói thêm.

Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas hôm nay tuyên bố Nga "không có quyền quyết định" ai sẽ đại diện châu Âu trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

"Họ không muốn có bất kỳ đối trọng mạnh mẽ nào ở phía bên kia vì muốn áp đặt những yêu sách tối đa của mình", bà nói.

Các nước châu Âu đang tìm kiếm một đặc phái viên đại diện cho khối tại những cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, do lo ngại tiến trình do Mỹ hậu thuẫn sẽ gạt châu Âu ra bên lề và đẩy Ukraine vào thế bất lợi.

Việc châu Âu nên cử một cá nhân hay một nhóm đại diện, cũng như ai sẽ đảm nhận vai trò này, đang được thảo luận khi lãnh đạo 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp thượng đỉnh tại Dublin, Ireland. Một số quan chức cấp cao và chính trị gia EU đã được đề xuất, song chưa đạt đồng thuận.

Nhiệm vụ cụ thể của vị trí này cũng chưa rõ ràng và còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, các chính phủ châu Âu đều nhất trí cao về việc họ cần tham gia những cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Ukraine mong muốn nhận được ủng hộ từ các đồng minh châu Âu, do ngần ngại giao phó hoàn toàn cuộc đàm phán cho một chính quyền Mỹ vốn thường tỏ ra nghiêng về quan điểm của Nga.

Các lãnh đạo châu Âu cũng không tin tưởng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thay mặt họ đàm phán sau hàng loạt căng thẳng liên quan đến thương mại, vấn đề kiểm soát Greenland cũng như các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.

"Nếu không có châu Âu, sẽ không có bất kỳ hỗ trợ nào dành cho Ukraine", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Dublin hôm 12/11. "Hỗ trợ từ Mỹ không còn nữa".

"Sau cùng, chính chúng ta, những người châu Âu, sẽ phải định hướng và quyết định tương lai an ninh của chính mình", ông nói.