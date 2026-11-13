Tổng thống Nga trao đổi với đặc phái viên Mỹ về tiến trình hòa bình Ukraine

Cuộc gặp này diễn ra 1 ngày sau khi vòng đàm phán ba bên mới nhất giữa Nga, Mỹ và Ukraine kết thúc tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE).

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025 ở Moskva ngày 19/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đề nghị phía Mỹ đánh giá kết quả vòng đàm phán vừa qua, tính chất các cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine, cũng như triển vọng duy trì các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới.

Đề cập vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết xung đột, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn Mỹ phối hợp với các đối tác châu Âu để thống nhất cách tiếp cận và định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy hòa bình. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến các hoạt động giao tranh lập tức tái diễn.

Về vấn đề nhân đạo, Tổng thống Putin cho biết hai bên đã đạt được kết quả tích cực trong công tác trao đổi tù binh, một nội dung thuộc chương trình nghị sự nhân đạo giữa Nga và Ukraine. Theo ông Putin, hai bên đang lên kế hoạch triển khai thêm một bước tiến quan trọng trong tiến trình trao đổi tù binh này.

Ông cũng đề xuất tổ chức một chiến dịch nhân đạo chung giữa Nga và Ukraine tại thành phố Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine. Theo hãng tin Interfax, sáng kiến này có thể được triển khai theo mô hình hoạt động nhân đạo từng được thực hiện tại thị trấn Oleshky ở miền Đông Nam Ukraine hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Ông Putin cho biết Nga cần 5 ngày để rà phá bom mìn tại khu vực gần Kostiantynivka. Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có vai trò quan trọng đối với việc triển khai hoạt động nhân đạo tại thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff nhận định các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi diễn ra tích cực, với sự tham gia thực chất và mang tính xây dựng của cả phái đoàn Nga và Ukraine. Ông Witkoff khẳng định Tổng thống Donald Trump đặc biệt coi trọng việc sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine và đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu này.

Ông cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị chuyển tới Tổng thống Putin thông điệp rằng Washington coi việc nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột là ưu tiên quan trọng. Ông Witkoff bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin sẽ tạo điều kiện để sớm công bố vòng tiếp xúc ba bên tiếp theo, có sự tham gia của đại diện các nước châu Âu.

Đặc phái viên Mỹ cho biết đại diện của châu Âu không trực tiếp tham gia bàn đàm phán tại Abu Dhabi, song đã được thông báo về các cuộc tiếp xúc giữa ba bên. Cũng tại cuộc gặp, Đặc phái viên Jared Kushner nói thêm rằng Mỹ nhận thấy các quốc gia châu Âu mong muốn tham gia vào tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến thăm Nga, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Kiev để thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva.