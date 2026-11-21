CNN ngày 20/11 dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra nghi vấn cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) đã bị tin tặc xâm nhập. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công thứ hai nhằm vào hệ thống của FBI những tháng gần đây.

NCIC được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương sử dụng để lưu trữ, chia sẻ thông tin về lệnh truy nã, tiền án tiền sự và xác minh lý lịch.

FBI chưa lên tiếng về thông tin.

Trụ sở của FBI tại thủ đô Washington. Ảnh: AFP

Một cựu quan chức FBI từng chỉ đạo các cuộc điều tra nhằm vào những nhóm tội phạm mạng nói rằng NCIC là một trong những hệ thống chia sẻ thông tin quan trọng nhất của lực lượng hành pháp Mỹ.

"Lực lượng hành pháp khắp cả nước đều dựa vào NCIC để xác định đối tượng đang bị truy nã, kiểm tra lệnh bắt còn hiệu lực không, truy cập thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của lực lượng chức năng và người dân. Điều khiến tôi lo ngại không chỉ là liệu tin tặc có tiếp cận được thông tin nhạy cảm hay không, mà còn ở nguy cơ họ có thể làm sai lệch tính chính xác của dữ liệu", người này nói.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách trấn an dư luận về năng lực an ninh mạng của Mỹ, sau loạt sự cố gián đoạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến các ngân hàng, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA).

Trong vụ xâm nhập hồi tháng 9, nhóm tội phạm mạng chuyên tống tiền ShinyHunters đã truy cập trang web tuyển dụng của FBI, làm lộ dữ liệu của các nhân viên và cựu nhân viên. Một nhà nghiên cứu an ninh mạng kiêm tác giả người Canada đã bị bắt, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan vụ xâm nhập do ShinyHunters thực hiện.