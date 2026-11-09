Algeria triệt phá 186 đường dây ma túy, bắt giữ hơn 25.000 người

Thành phố Oran của Algeria. (Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+)

Lực lượng Hiến binh quốc gia Algeria đã triệt phá 186 đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ 25.218 người trong 10 tháng năm 2026. Số liệu được Tư lệnh Hiến binh quốc gia, Tướng Ali Sidane, công bố tại một hội thảo ở thủ đô Algiers.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong cùng thời gian, lực lượng chức năng thu giữ gần 11 tấn nhựa cần sa, 837 kg cocaine, 4.162 cây cần sa, 16.270 kg cần sa, hơn 13,6 triệu viên pregabalin, gần 60.000 viên thuốc lắc và hơn 1 triệu viên chất hướng thần các loại. Trong số những người bị bắt, 5.264 người đã bị tạm giam.

Các chiến dịch gần đây cho thấy mạng lưới buôn bán ma túy sử dụng nhiều phương thức hoạt động tinh vi. Tại Oran, lực lượng chức năng phát hiện hai mạng lưới tội phạm quốc tế có tổ chức, thu giữ 96 kg cocaine và bắt giữ 12 người.

Tại Algiers, chiến dịch nhằm vào một đường dây xuyên biên giới đã bắt giữ 33 người, thu giữ hơn 1 triệu viên thuốc hướng thần, 30 kg cocaine và 176 kg nhựa cần sa. Trong khi đó, tại Constantine, lực lượng hải quan phối hợp với quân đội phát hiện gần 200 kg ma túy và chất kích thích được cất giấu trong một gara.

Ở miền Nam, các đối tượng vận chuyển cocaine bằng cách ngụy trang trong các bộ phận của xe tải đông lạnh, sau đó đưa đến các tỉnh phía Bắc. Một số đường dây còn sử dụng phương tiện cải tiến để che giấu ma túy và tổ chức vận chuyển qua nhiều địa phương.

Tướng Ali Sidane cảnh báo các mạng lưới buôn bán ma túy đang tận dụng công nghệ số và ứng dụng liên lạc mã hóa để mở rộng hoạt động, che giấu đường dây. Ông nhấn mạnh cần kết hợp kiểm soát biên giới với các biện pháp phòng ngừa tội phạm, điều trị và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng./.