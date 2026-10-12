Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Trước đó, ngày 11/10, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Bôlikhămxay triển khai tuần tra, kiểm soát tại huyện Thaphabat, tập trung vào những khu vực có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy qua biên giới sang các nước láng giềng.
Đến 6 giờ sáng 12/10, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 bao tải màu xám trắng và 1 bao tải màu xanh, nghi chứa ma túy, đặt phía sau một nhà kho gần bờ sông Mekong, thuộc khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số bao tải nói trên chứa tổng cộng 400 gói ma túy tổng hợp dạng viên, với tổng số lượng khoảng 800.000 viên, trọng lượng 96 kg. Toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bôlikhămxay để phục vụ công tác điều tra.
Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Bôlikhămxay đang khẩn trương làm rõ, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
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