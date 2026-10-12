Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật vụ án. (Ảnh: Lao Security News)

Trước đó, ngày 11/10, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Bôlikhămxay triển khai tuần tra, kiểm soát tại huyện Thaphabat, tập trung vào những khu vực có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy qua biên giới sang các nước láng giềng.

Đến 6 giờ sáng 12/10, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 bao tải màu xám trắng và 1 bao tải màu xanh, nghi chứa ma túy, đặt phía sau một nhà kho gần bờ sông Mekong, thuộc khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.

Các bao tải chứa ma túy được phát hiện phía sau một nhà kho gần bờ sông Mekong, thuộc khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat. (Ảnh: Lao Security News)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số bao tải nói trên chứa tổng cộng 400 gói ma túy tổng hợp dạng viên, với tổng số lượng khoảng 800.000 viên, trọng lượng 96 kg. Toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bôlikhămxay để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Bôlikhămxay đang khẩn trương làm rõ, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.