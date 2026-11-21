Số người tìm cách vượt eo biển Manche từ bờ biển Bỉ sang Anh đã tăng gấp 5 lần trong năm 2026, trái ngược với xu hướng giảm mạnh số người đến Anh bằng thuyền nhỏ, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào nước này.
Theo số liệu Thống đốc tỉnh Tây Flanders của Bỉ Jurgen Vanlerberghe cung cấp cho giới truyền thông ngày 20/11, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn 570 người tìm cách khởi hành từ bờ biển Bỉ trong 10 tháng đầu năm, so với 102 người cùng kỳ năm 2025. Phần lớn có ý định vượt biển sang Anh. Cũng trong thời gian này, nhà chức trách bắt giữ 69 người bị cáo buộc tham gia các mạng lưới buôn người.
Đáng chú ý, dù tuyến đường từ miền Bắc nước Pháp sang Anh ngắn hơn đáng kể, số người tìm cách vượt biển từ Bỉ vẫn gia tăng. Các tổ chức hỗ trợ người di cư nhận định những chính sách ngày càng cứng rắn nhằm hạn chế nhập cư đang đẩy người xin tị nạn vào những hành trình xa hơn và nguy hiểm hơn.
Trong tuần này, Đức, Đan Mạch, Áo, Hy Lạp và Hà Lan đã công bố kế hoạch thành lập một trung tâm trục xuất người di cư tại Rwanda. Đây sẽ là cơ sở đầu tiên thuộc loại này được đề xuất đặt bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).
Diễn biến trên được công bố đúng thời điểm lãnh đạo Anh và EU nhóm họp tại Brussels, với vấn đề di cư nằm trong chương trình nghị sự. Một quan chức EU cho biết hai bên sẽ khởi động đối thoại, tập trung vào chống di cư bất hợp pháp, triệt phá các mạng lưới buôn người và tăng cường phối hợp quản lý biên giới.
Trong khi đó, số người đến Anh bằng thuyền nhỏ lại giảm đáng kể. Theo số liệu chính thức của Anh, khoảng 23.500 người xin tị nạn đã đến nước này bằng đường biển từ đầu năm đến ngày 13/11, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù vậy, hành trình vượt eo biển Manche vẫn đặc biệt nguy hiểm. Theo thống kê của giới truyền thông, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong năm 2026 khi tìm cách vượt biển từ bờ biển Pháp sang Anh.
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