Hàng chục xe đâm liên hoàn trên cao tốc Bulgaria, 11 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra ngày 10/11 khi một xe tải va chạm với xe khách trên làn đường hướng về thành phố Burgas, kéo theo xe tải chở lúa mì cùng một ôtô con húc dồn vào đuôi xe phía trước. Cú va chạm ban đầu đã gây ra chuỗi đâm liên hoàn khiến 63 phương tiện húc vào nhau.

Theo giới chức Bulgaria, một vụ tai nạn khác trên làn đường còn lại diễn ra theo cơ chế tương tự, với 23 xe húc vào nhau.

Ảnh và video hiện trường cho thấy nhiều ôtô và xe tải bị lật, hư hỏng nặng hoặc biến dạng hoàn toàn, một số phương tiện đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân sự việc được cho là do sương mù dày đặc xuất hiện, khiến tầm nhìn 70-80 m đột ngột giảm mạnh xuống 10 m.

Lyubomir Nikolov, quyền tổng thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria, nhận định "hai vụ tai nạn xảy ra tại cùng vị trí có thể do các tài xế ở làn đường còn lại đã phân tâm, mất tập trung sau khi thấy sự cố nghiêm trọng trên làn đường hướng về Burgas".

Các nhân chứng cho biết tầm nhìn vào thời điểm xảy ra sự việc rất hạn chế do sương mù dày đặc. Một người nói các tài xế đã dừng lại, nhưng những chiếc xe khác lao tới đâm vào đuôi và đẩy phương tiện của họ văng ra.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc tại Bulgaria ngày 10/11. Ảnh: AFP

"Chúng tôi có lẽ không chạy đến 100 km/h, đột ngột phía trước xuất hiện rất nhiều xe và các phương tiện bị hất tung lên. Tôi đã đạp phanh gấp nhưng chiếc xe buýt không dừng lại. Cảnh tượng sau đó thật sự đáng sợ, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vài người rời xe buýt và ra hiệu cho những tài xế khác dừng lại", một nhân chứng kể lại.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC), Bulgaria ghi nhận 71 ca tử vong do tai nạn giao thông trên một triệu dân vào năm 2025, tỷ lệ cao nhất trong liên minh châu Âu (EU).

Giới chuyên gia nhận định số ca tử vong cao vì tai nạn giao thông tại nước này xuất phát từ tình trạng lái xe bất cẩn, hạ tầng đường bộ xuống cấp và hệ thống luật pháp thiếu hiệu quả.

Theo AFP, Reuters, BNT News