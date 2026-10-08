Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới

Xe tải vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tình hình Trung Đông ngày 7/10 tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Mỹ cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran, giao tranh tại Yemen gia tăng và ngày càng nhiều quốc gia khu vực có dấu hiệu can dự sâu hơn vào nỗ lực đối phó lực lượng Houthi.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông nhận định diễn biến đáng chú ý nhất liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Iran.

Theo tạp chí The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công Iran có thể được thực hiện trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang chuẩn bị các lựa chọn về quy mô và mục tiêu, song Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Lầu Năm Góc cũng xây dựng các phương án cho giai đoạn sau bầu cử, từ tấn công hạn chế đến chiến dịch quy mô lớn hơn, có thể tiếp tục nhằm vào ngành năng lượng Iran.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/10 tuyên bố nước này sẵn sàng đạt một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” nhằm chấm dứt xung đột nếu các quyền và lợi ích của Iran được bảo đảm.

Washington và Tehran vẫn duy trì tiếp xúc gián tiếp thông qua trung gian, song còn bất đồng về điều kiện ngừng bắn, việc Mỹ duy trì phong tỏa và vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Cùng với mặt trận Iran, Yemen đang nổi lên thành một điểm nóng mới. Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu của lực lượng đối địch và Saudi Arabia, trong khi Riyadh hậu thuẫn chiến dịch trên bộ nhằm giành lại những khu vực chiến lược, đặc biệt dọc Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Đáng chú ý, quy mô can dự của các nước bên ngoài Yemen đang có xu hướng gia tăng. Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tăng cường phối hợp trong khuôn khổ thỏa thuận phòng thủ chung, với Ankara và Islamabad hỗ trợ một số hoạt động quân sự và trinh sát.

Axios ngày 7/10 cho biết Saudi Arabia và Syria cũng đang thảo luận khả năng Damascus triển khai từ 10.000-20.000 binh sỹ tới Yemen.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa được cho là đang nghiêm túc xem xét đề nghị nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Mỹ đã được tham vấn và về nguyên tắc không phản đối kế hoạch này.

Xung đột Trung Đông đang có xu hướng mở rộng và liên thông giữa nhiều mặt trận. Trong khi Mỹ và Iran vừa duy trì sức ép quân sự vừa để ngỏ đàm phán, Yemen đang trở thành điểm nóng mới với sự tham gia ngày càng sâu của các lực lượng khu vực. Điều này làm gia tăng nguy cơ một diễn biến quân sự tại một mặt trận có thể tạo phản ứng dây chuyền, tiếp tục kéo dài tình trạng bất ổn tại Trung Đông./.