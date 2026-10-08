Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng với các cuộc tấn công, can dự quốc tế và nguy cơ mở rộng chiến tranh trong khu vực.

Xe tải vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Xe tải vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tình hình Trung Đông ngày 7/10 tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Mỹ cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran, giao tranh tại Yemen gia tăng và ngày càng nhiều quốc gia khu vực có dấu hiệu can dự sâu hơn vào nỗ lực đối phó lực lượng Houthi.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông nhận định diễn biến đáng chú ý nhất liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Iran.

Theo tạp chí The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công Iran có thể được thực hiện trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang chuẩn bị các lựa chọn về quy mô và mục tiêu, song Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Lầu Năm Góc cũng xây dựng các phương án cho giai đoạn sau bầu cử, từ tấn công hạn chế đến chiến dịch quy mô lớn hơn, có thể tiếp tục nhằm vào ngành năng lượng Iran.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/10 tuyên bố nước này sẵn sàng đạt một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” nhằm chấm dứt xung đột nếu các quyền và lợi ích của Iran được bảo đảm.

Washington và Tehran vẫn duy trì tiếp xúc gián tiếp thông qua trung gian, song còn bất đồng về điều kiện ngừng bắn, việc Mỹ duy trì phong tỏa và vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Cùng với mặt trận Iran, Yemen đang nổi lên thành một điểm nóng mới. Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu của lực lượng đối địch và Saudi Arabia, trong khi Riyadh hậu thuẫn chiến dịch trên bộ nhằm giành lại những khu vực chiến lược, đặc biệt dọc Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Đáng chú ý, quy mô can dự của các nước bên ngoài Yemen đang có xu hướng gia tăng. Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tăng cường phối hợp trong khuôn khổ thỏa thuận phòng thủ chung, với Ankara và Islamabad hỗ trợ một số hoạt động quân sự và trinh sát.

Axios ngày 7/10 cho biết Saudi Arabia và Syria cũng đang thảo luận khả năng Damascus triển khai từ 10.000-20.000 binh sỹ tới Yemen.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa được cho là đang nghiêm túc xem xét đề nghị nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Mỹ đã được tham vấn và về nguyên tắc không phản đối kế hoạch này.

Xung đột Trung Đông đang có xu hướng mở rộng và liên thông giữa nhiều mặt trận. Trong khi Mỹ và Iran vừa duy trì sức ép quân sự vừa để ngỏ đàm phán, Yemen đang trở thành điểm nóng mới với sự tham gia ngày càng sâu của các lực lượng khu vực. Điều này làm gia tăng nguy cơ một diễn biến quân sự tại một mặt trận có thể tạo phản ứng dây chuyền, tiếp tục kéo dài tình trạng bất ổn tại Trung Đông./.

Theo vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/xung-dot-trung-dong-nguy-co-mo-rong-sang-nhung-mat-tran-moi-post1140659.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Xung đột Trung Đông #Mỹ #Iran

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!