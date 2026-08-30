Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Ngày 10/9, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết đã phát hiện virus lở mồm long móng trong mẫu thịt dê sống do một hành khách nước ngoài mang theo. Mẫu thịt được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay New Chitose, tỉnh Hokkaido.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
Đảng Cộng hòa Mỹ đang tăng cường vận động cử tri có nguồn gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, bang Texas, trong nỗ lực duy trì sự ủng hộ mà đảng này đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Theo phân tích của ông Robert Rohde, nhà nghiên cứu tại tổ chức độc lập Berkeley Earth ở California (Mỹ), khu vực núi bị sạt lở gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc vào ngày 26/8 có mức nhiệt độ cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm.
Ngày 8/9, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Sagar, bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.
Bộ Y tế Liban vừa đưa tin, ít nhất 12 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực gần thành phố Nabatieh, miền Nam Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc, nơi đang tổ chức lễ cưới, ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng 5/9.