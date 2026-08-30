Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Phương Đặng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.

luang-1.jpg
Tại tỉnh Luang Namtha, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra tại 2 huyện Luang Namtha và Nalae. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà dân, diện tích đất nông nghiệp, ảnh hưởng hoạt động của sân bay, trường học, bệnh viện và chia cắt một số tuyến đường. Theo thống kê sơ bộ, hơn 30 ngôi làng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ.
luang-4.jpg
Tình trạng này xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn, khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm mực nước sông, suối dâng cao, tràn bờ và gây ngập các vùng trũng. Ngày 30/8, trạm thủy văn trên sông Tha, tỉnh Luang Namtha, ghi nhận mực nước 6,58m, vượt ngưỡng cảnh báo lũ 6m và đang tiến gần đến mức lũ 7m.
luang-3.jpg
Chính quyền tỉnh Luang Namtha yêu cầu chính quyền 5 huyện thông báo cho người dân sống ven sông, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động chuẩn bị phương án sơ tán nếu mực nước tiếp tục dâng. Lực lượng ứng phó được bố trí trực cùng phương tiện, thiết bị và thuyền, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.
ou-1.jpg
Tại tỉnh Oudomxay, mưa lớn từ đêm 29 đến ngày 30/8 khiến mực nước các sông, suối dâng nhanh, tràn vào một số khu vực sản xuất và nhà dân, đồng thời chia cắt nhiều tuyến đường.
780388995-1787909628895239-8517565661623302391-n.jpg
Một nhịp cầu bắc qua sông bị nước lũ cuốn trôi tại tỉnh Oudomxay.
ou-3.jpg
Chính quyền tỉnh Oudomxay yêu cầu người dân tại các khu vực nguy hiểm khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
ou-2.jpg
Cơ quan khí tượng Lào cảnh báo mưa lớn tại 14 tỉnh do một vùng áp thấp di chuyển qua miền Bắc nước này và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Kết hợp với gió mùa Tây Nam, hình thái thời tiết này có thể gây mưa dông, mưa vừa đến mưa lớn và gió mạnh.
789301158-2224542854992416-7126692534267954475-n.jpg
Các tỉnh được cảnh báo gồm Phongsaly, Huaphan, Luang Prabang, Luang Namtha, Oudomxay, Xaysomboun, Bolikhamxay, Khammuan, Savannakhet, Salavan, Xekong, Champasak, Attapeu và Vientiane. Người dân được khuyến cáo theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lũ quét, sạt lở đất và chủ động các phương án ứng phó.
(Theo Lao Security News)

Tin liên quan

Tags:

#Lào #lũ lụt ở Lào

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cháy trường học tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Cháy trường học tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Anh- Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!