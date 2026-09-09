Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada

Mỹ thực hiện biện pháp loại sản phẩm Canada khỏi hợp đồng liên bang, trong khi Canada phản ứng bằng thuế trả đũa, làm gia tăng căng thẳng thương mại.
Căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Mỹ-Canada tiếp tục gia tăng khi ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thực hiện các biện pháp cần thiết để loại các sản phẩm có xuất xứ Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm của chính phủ liên bang.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ đạo của Tổng thống Trump yêu cầu GSA và USTR phối hợp loại các sản phẩm có xuất xứ Canada khỏi Multiple Award Schedules (MAS) - hệ thống danh mục hợp đồng cho phép các cơ quan liên bang mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp đã được phê duyệt.
Động thái trên có thể làm giảm khả năng các doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường mua sắm của Chính phủ Mỹ, đồng thời tạo thêm ưu thế cho các nhà cung cấp trong nước. GSA trước đây đã triển khai các biện pháp nhằm ưu tiên hàng hóa sản xuất tại Mỹ trong hoạt động mua sắm liên bang.
Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ-Canada đang leo thang. Từ ngày 8/9, Canada bắt đầu áp thuế trả đũa đối với khoảng 27,6 tỷ USD hàng hóa Mỹ, với mức thuế từ 15-50%, nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington đối với hàng hóa Canada.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế bổ sung 50% đối với một số sản phẩm Canada từ ngày 19/8, viện dẫn các biện pháp mà Washington cho là phân biệt đối xử đối với hàng hóa và lợi ích thương mại của Mỹ.
Phản ứng trước quyết định mới của Nhà Trắng, cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney đã kêu gọi sự đoàn kết toàn dân, ưu tiên sử dụng hàng nội địa và đi du lịch trong nước, để vượt qua cuộc xung đột thương mại với Mỹ.
Ông Carney thừa nhận nền kinh tế Canada sẽ đối mặt với tổn thất bởi căng thẳng thương mại với Mỹ song tái khẳng định lập trường phản đối các thỏa thuận bất lợi cho nền kinh tế về lâu dài.
Các động thái trên cho thấy tranh chấp Mỹ-Canada đang mở rộng từ thuế quan sang tiếp cận thị trường và mua sắm công, trong khi hai nước chưa nối lại đàm phán thương mại chính thức. Phía Canada đã áp dụng các biện pháp trả đũa sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ vỡ trong tháng 8./.
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