Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi thế giới tái thiết Gaza

Thiệt hại sau những đợt không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 31/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế “ngay lập tức” bắt đầu công cuộc tái thiết Dải Gaza, đồng thời gây sức ép lớn hơn đối với Israel.

Dải Gaza đã bị tàn phá nghiêm trọng kể từ khi phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, kéo theo chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, đến tháng 10/2025, khoảng 84% tổng số công trình tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Mặc dù lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thiết lập vào tháng 10/2025, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn và việc đưa thiết bị, vật tư vào Gaza phục vụ tái thiết bị hạn chế.

Theo đánh giá chung do Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên minh châu Âu (EU) công bố tháng 4 vừa qua, Gaza cần khoảng 71,4 tỷ USD cho các hoạt động phục hồi và tái thiết trong 10 năm tới.

Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi những quốc gia chưa công nhận Nhà nước Palestine xem xét lại lập trường. Ông cho biết một năm trước, Pháp đã chủ trì hội nghị đặc biệt của Liên hợp quốc về công nhận Nhà nước Palestine, trong đó 10 quốc gia, gồm Anh, Canada và Australia, chính thức công nhận Palestine.

Trong một diễn biến liên quan, theo Axios ngày 23/9, “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố kế hoạch phục hồi Gaza trị giá 2,45 tỷ USD trong 6 tháng tại cuộc họp các thành viên diễn ra cùng ngày.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump đã mô tả Kế hoạch Hòa bình Gaza của Mỹ là một thành công ngoại giao./.