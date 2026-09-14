Nơi an toàn nhất trong thảm họa toàn cầu

Theo Live Science, các nhà khoa học xác định Australia là nơi trú ngụ an toàn nhất trước những thảm họa có thể làm giảm hơn 10% dân số thế giới trong vài tháng hoặc vài năm, như chiến tranh hạt nhân, núi lửa phun trào hoặc va chạm với thiên thạch khổng lồ. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Global Challenges cuối tháng 8.

Florian Ulrich Jehn, nhà nghiên cứu tại Đại học Fern ở Hagen, Đức, tác giả chính của bài báo, giải thích loại thảm họa như vậy có ít khả năng xảy ra, nhưng nếu nguy cơ trở thành hiện thực, mọi quốc gia đều bị ảnh hưởng.

Jehn và đồng nghiệp phân tích các nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như an ninh lương thực, vũ khí sinh học và núi lửa, để xác định nguy cơ thảm họa toàn cầu tiềm ẩn và yếu tố giúp các cộng đồng dân cư vượt qua sự kiện trong quá khứ.

Họ xác định ba loại nguy cơ chính, gồm sự kiện che khuất ánh sáng Mặt Trời (chiến tranh hạt nhân hoặc vụ phun trào núi lửa lớn), sự kiện phá hủy cơ sở hạ tầng toàn cầu (bão từ hoặc tấn công mạng diện rộng) và hiểm họa sinh học (dịch bệnh tự nhiên hoặc do con người gây ra). Theo nhóm nghiên cứu, đây là những sự kiện gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài trên toàn cầu, đe dọa dẫn tới nạn đói hoặc làm sụp đổ mạng lưới thương mại.

Tiếp đó, họ tìm kiếm những đặc điểm giúp mọi quốc gia chống chọi thảm họa tốt hơn và nuôi sống dân cư. Theo các nhà nghiên cứu, quốc gia có nền công nghiệp mạnh không phụ thuộc vào nhập khẩu sẽ tồn tại bền bỉ hơn.

Ngoài ra, vị trí địa lý cũng đóng vai trò quan trọng, như đảo lớn biệt lập với kinh tế tự cung tự cấp có lợi thế hơn lục địa. Trong khi đó, đảo quốc phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế như Nhật Bản sẽ gặp khó khăn nếu mạng lưới cung cấp bị gián đoạn. Khu vực Nam bán cầu có ít núi lửa hơn so với phương bắc và đại dương trải rộng có thể đóng vai trò như vùng đệm giảm bớt thay đổi đột ngột của khí hậu, giúp các quốc gia phục hồi tốt hơn sau một vụ phun trào lớn.

Australia có nhiều điều kiện để trở thành nơi trú ẩn an toàn trong thảm họa toàn cầu. Ảnh: WorldMap

Theo Science Alert, kết quả nghiên cứu chỉ ra Australia là địa điểm tốt nhất để sống sót qua một thảm họa hủy diệt dân số toàn cầu do nằm ở Nam bán cầu, cách xa nơi có khả năng xảy ra xung đột hạt nhân nhất, đồng thời là nhà sản xuất lương thực lớn, có các vùng khí hậu đa dạng và nhiên liệu hóa thạch dồi dào.

Những địa điểm tốt tiếp theo là Argentina, Brazil và New Zealand. New Zealand xếp hạng thấp hơn Australia vì có núi lửa hoạt động, nền công nghiệp nhỏ và bị bao quanh bởi nước nên dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Trong khi đó, Brazil và Argentina đều từng trải qua bất ổn chính trị trong quá khứ.

Theo nhóm nghiên cứu, Iceland cũng là lựa chọn cho nơi trú ẩn an toàn, nhưng vị trí ở Cực Bắc khiến nước này dễ bị sốc nhiệt nếu gặp sự kiện che khuất ánh sáng Mặt Trời. Mỹ không phải nơi tốt để chống chọi thảm họa toàn cầu do dễ có nguy cơ bị đe dọa bởi bão từ và chiến tranh hạt nhân.

David Denkenberger, Giám đốc tổ chức Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED), nhận định nghiên cứu mới góp phần tăng cường nhận thức về nguy cơ toàn cầu trong tương lai để các quốc gia chủ động ứng phó và điều chỉnh những thỏa thuận thương mại quốc tế.