Ông Putin bất ngờ ra lệnh tạm ngừng tấn công Kiev

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Nga tại Matxcơva ngày 4-9-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 5-9, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong ba ngày, nhân chuyến thăm Ukraine của các đặc phái viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump cử tới.

"Tổng thống kiêm tổng tư lệnh Nga đã ra lệnh không tấn công Kiev trong ba ngày, kể từ nửa đêm nay" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, theo Hãng thông tấn Tass.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đang thăm Matxcơva và chuẩn bị tới Kiev. Ông Peskov giải thích việc tạm ngừng tấn công có liên quan đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ.

Truyền thông Nga xác nhận các đặc phái viên Mỹ hôm nay đã đến Matxcơva. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đã ra sân bay đón hai ông Witkoff và Kushner.

Hiện chưa rõ nội dung thảo luận giữa hai bên. Ông Peskov thông tin Tổng thống Putin dự kiến sẽ gặp các đặc phái viên Mỹ.

Tại Nhà Trắng hôm 4-9, Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ hiện có một đề xuất cụ thể mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, ông không nói rõ đề xuất đó là gì.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng hai ông Witkoff và Kushner sẽ tới Ukraine vào ngày 6-9, sau khi thăm Matxcơva.

Thời gian qua, những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine - cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2 - trên thực tế đã đình trệ.

Nga yêu cầu những nhượng bộ về lãnh thổ và chính trị, nhưng Kiev bác bỏ, cho rằng những điều kiện này chẳng khác nào đầu hàng và chỉ tạo điều kiện cho Nga phát động một cuộc tấn công khác trong tương lai.

Những tháng gần đây, Nga đã gia tăng đáng kể các cuộc tập kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, thường phóng loạt tên lửa đạn đạo khó đánh chặn trong những đợt tấn công chớp nhoáng, trong lúc Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp thêm các tên lửa đánh chặn Patriot.

Trong khi đó, Ukraine liên tiếp tấn công các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cảng biển và nhiều cơ sở hạ tầng khác của Nga, gây gián đoạn hoạt động, làm đứt gãy nguồn cung nhiên liệu.