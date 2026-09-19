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Thế giới

Tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại Pakistan, ít nhất 31 người thiệt mạng

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Các tay súng đã tấn công khu phức hợp Old Police Lines ở Kohat, Pakistan từ chiều 18/9 (theo giờ địa phương) khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

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Cảnh sát Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát, đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào trụ sở cảnh sát tại huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Bắc Pakistan.

Một quan chức cảnh sát cấp cao Pakistan ngày 19/9 cho biết các tay súng đã tấn công khu phức hợp Old Police Lines ở Kohat từ chiều 18/9 (theo giờ địa phương).

Một số tay súng được cho là vẫn cố thủ tại khu vực của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm trong khu phức hợp.

Lực lượng an ninh đã đấu súng với những đối tượng này từ cuối đêm 18/9, song chưa xác định được chính xác số tay súng đang cố thủ.

Khu phức hợp Old Police Lines là trụ sở cảnh sát cấp quận của Kohat, nơi đặt văn phòng của Cục Chống khủng bố (CTD), lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm và một số đơn vị cảnh sát khác.

Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy nhiều khu vực bị hư hại, với các công trình bị phá hủy. Nhiều xe cứu thương đã được điều tới hiện trường.

Theo quan chức y tế huyện Kohat, hơn 100 người bị thương, phần lớn là cảnh sát, trong đó một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm vũ trang Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, một nhánh có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công. TTP, còn được gọi là Taliban Pakistan, là một tổ chức vũ trang hoạt động tại Pakistan.

Trước đó, cũng trong ngày 18/9, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat, gần khu vực doanh trại cảnh sát, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao một xe chở đầy chất nổ vào thánh đường.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ đánh bom, nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm thờ phụng là không thể dung thứ, đồng thời kêu gọi đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng lên án hai vụ tấn công trên và chỉ đạo cung cấp hỗ trợ y tế tốt nhất cho những người bị thương, đồng thời yêu cầu báo cáo về vụ việc./.

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