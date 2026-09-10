Mỹ trải qua mùa hè nóng kỷ lục trong 132 năm

Bé trai giải nhiệt tại một đài phun nước ở Illinois, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) ngày 10/9 cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình trên toàn lãnh thổ Mỹ ở lục địa Bắc Mỹ đạt 23,6°C.

Mức này cao hơn 1,7°C so với mức trung bình của thế kỷ 20 và cao hơn 0,2°C so với kỷ lục trước đó, vốn được ghi nhận vào các năm 1936 và 2021.

Trong 132 năm NOAA lưu trữ dữ liệu thời tiết, chưa có mùa hè nào có nhiệt độ cao như năm nay. Tháng 8 năm nay cũng là tháng 8 nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình 24,2°C.

Những đợt nóng phá kỷ lục ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Theo NOAA, 4 trong 5 mùa hè nóng nhất tại Mỹ xảy ra trong 5 năm qua, nằm trong xu hướng Trái Đất ấm lên trên diện rộng, chủ yếu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, kỷ lục năm 1936 xảy ra vào thời kỳ đỉnh điểm của Dust Bowl, giai đoạn nắng nóng cực đoan và hạn hán kết hợp với các hoạt động canh tác gây tổn hại.

Nắng nóng mùa hè năm nay cũng đi kèm tình trạng khô hạn tại nhiều khu vực trên đất nước. Tính đến ngày 1/9, khoảng 59% lãnh thổ Mỹ đang trải qua hạn hán, tăng hơn 10 điểm phần trăm chỉ trong một tháng. Tình hình trở nên phức tạp hơn tại một số khu vực ở Đại bình nguyên, Trung Tây và miền Nam, trong đó Texas và Oklahoma chỉ ghi nhận được chưa đến 30% lượng mưa thông thường trong tháng 8.

Tuy nhiên, không phải nơi nào tại Mỹ cũng khô hạn. Một số bang như Indiana và Ohio ghi nhận tháng 8 có lượng mưa cao nhất từ trước đến nay, khoảng gấp đôi mức thông thường.

Nắng nóng có thể vẫn chưa kết thúc. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), một cơ quan của Liên hợp quốc, cho biết hiện tượng thời tiết El Niño đang mạnh lên có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận và dự kiến kéo dài đến đầu năm 2027.

“Nếu xu hướng này tiếp diễn, nó có thể mạnh hơn bất cứ điều gì kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi, tức là thực sự vượt khỏi biểu đồ mà chúng tôi đã sử dụng trong 4 thập niên qua”, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo nói với các phóng viên tuần trước.

El Niño là một hình thái khí hậu xuất hiện tự nhiên, nhưng các nhà khoa học cho biết hiện tượng này có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn trong bối cảnh Trái Đất vốn đang nóng lên do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. WMO cảnh báo El Niño hiện nay có thể gây ra nhiều đợt nắng nóng cực đoan, hạn hán và lũ lụt hơn trên toàn thế giới.

Tại Mỹ, NOAA dự báo phần lớn đất nước trong tháng 9 sẽ nóng hơn mức thông thường. Hạn hán cũng có thể tiếp diễn hoặc nghiêm trọng hơn tại một số khu vực, trong khi các vùng thuộc Tây Bắc, Trung Tây và miền Nam phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng lớn cao hơn bình thường.

Theo AFP