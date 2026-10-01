Thủ tướng Israel: Cơ trưởng đánh trả "đã ngăn chặn thảm họa kiểu 11/9"

Tại sân bay Ben Gurion, Thủ tướng Israel B. Netanyahu gặp hành khách có tên là Yaniv – người tham gia khống chế viên phi công gây ra vụ tấn công trong buồng lái chuyến bay FZ1073 . Ảnh: GPO

Thủ tướng Israel cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về "hành động anh hùng đã cứu một thảm họa không chỉ đối với Israel, mà còn ảnh hưởng đến hàng không toàn cầu".

Ngày 30/9, chuyến bay của FlyDubai chở 174 hành khách (bao gồm 27 trẻ em) từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia do xảy ra xô xát trong buồng lái.

Theo các quan chức Israel, cuộc giằng co diễn ra khi nam cơ phó đâm cơ trưởng và tìm cách làm máy bay rơi, khiến phi cơ lao dốc tự do gần 4.300 m (14.000 feet) trong chưa đầy 30 giây. Nhóm hành khách cùng phi hành đoàn sau đó đã kịp thời can thiệp, khống chế kẻ tấn công và đưa toàn bộ người trên chuyến bay đến Israel an toàn.

Cơ trưởng đã "chiến đấu như sư tử"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định hành động chống trả dũng cảm của cơ trưởng đã giúp ngăn chặn một thảm họa tương tự vụ 11/9. Trả lời CNN, ông Netanyahu cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc: "Điều khác biệt lần này là những người tốt đã chiến thắng".

Cơ trưởng Smit Machchhar chịu thương tích nặng sau đòn tấn công của cơ phó trên chuyến bay Flydubai, ngày 30/9. Ảnh: Telegraph.

Phía Israel nhận định đây là một âm mưu tấn công khủng bố, dù không nhận được cảnh báo tình báo trước đó và chưa công bố động cơ chi tiết của kẻ tấn công.

Thủ tướng Israel cũng ca ngợi cơ trưởng bị thương vì "lòng dũng cảm phi thường", khẳng định nỗ lực chống trả của ông dù mang thương tích nặng đã "ngăn chặn một thảm họa hàng không kinh hoàng".

Thủ tướng Netanyahu ca ngợi cơ trưởng Smit Machchhar, gọi anh là "người hùng thực thụ" và gửi lời chúc ông mau chóng hồi phục.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cũng khen ngợi cơ trưởng Machchhar đã "chiến đấu như một con sư tử" để bảo vệ hành khách trước thời khắc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia.

Sau hạ cánh, cả cơ trưởng và nam cơ phó người Oman đều được đưa đi cấp cứu. Một người bạn của Machchhar cho biết sức khỏe của ông hiện đã ổn định sau khi rời phòng phẫu thuật.

Đồ họa từ Flightradar24 cho thấy đường bay của chuyến bay Flydubai FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv quay đầu trên không phận Saudi Arabia ngày 30/9. Ảnh: Flightradar24.

Các quan chức Israel cho biết nhóm hành khách và phi hành đoàn đã xông vào buồng lái khống chế cơ phó, tạo điều kiện cho hai phi công khác của hãng Flydubai có mặt trên chuyến bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia.

Hơn 10 tiếng sau sự cố, các hành khách đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion (Tel Aviv) trên chuyến bay thay thế của Flydubai. Với nhiều người, việc trở về nhà bình an lúc này tựa như một phép màu.

Giới chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 hiện vẫn đang được điều tra.

Sự việc xảy ra giữa lúc khu vực căng thẳng vì xung đột, dấy lên lo ngại về an ninh hàng không và buộc Israel phải lập tức thắt chặt kiểm tra đối với phi công trên các chuyến bay đến nước này. Israel và UAE (bao gồm Dubai) từng ký Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.

Trở về an toàn sau sự cố kinh hoàng, hành khách Lital Shachaf xúc động chia sẻ: "Đó thực sự là một phép màu. Mọi chuyện quá đỗi kinh hoàng và điên rồ. Lúc đó, chúng tôi không nghĩ mình còn có thể sống sót để trở về nhà ở Israel và gặp lại người thân".

Hành khách trên chuyến bay Flydubai từ UAE đi Israel được người thân chào đón tại sân bay quốc tế Ben Gurion, sau khi phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia. Ảnh: CNA.

Chi tiết về kẻ tấn công và cơ trưởng

Mô tả đây là "sự cố an ninh nghiêm trọng", Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền Saudi Arabia sẽ tiến hành thẩm vấn nam cơ phó.

Một quan chức Israel xác định người này mang quốc tịch Oman. Phía Oman hiện chưa đưa ra bình luận, theo CNA.

Trong tuyên bố chính thức, hãng hàng không Flydubai khẳng định nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ, đồng thời khuyến cáo không nên đưa ra những suy đoán vội vàng.

Giới chức Israel đánh giá cao phản ứng dũng cảm của các hành khách khi đã ngăn chặn kịp thời một thảm họa tồi tệ.

Trả lời Reuters, người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu cho biết cơ trưởng bị thương - được xác định là Smit Machchhar, công dân Ấn Độ - nằm gục trên sàn nhà trong tình trạng người đầm đìa máu khi cố rướn tay nhấn nút mở cửa buồng lái.

"Tôi xin gửi những lời trân trọng tới cơ trưởng Smit Machchhar vì lòng dũng cảm phi thường. Dù chịu thương tích nặng sau đòn tấn công, anh vẫn kiên cường chống trả và rướn người mở cửa buồng lái, giúp hành khách cùng phi hành đoàn kịp thời xông vào khống chế kẻ tấn công, dập tắt một thảm họa hàng không. Anh đã cứu sống 174 con người, bao gồm công dân Israel và quốc tế", ông nhấn mạnh.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia thông báo trên mạng xã hội X rằng tình trạng sức khỏe của cơ trưởng Machchhar hiện đã ổn định. Ông đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện ở thành phố Tabuk. Phía sân bay Tabuk cho biết cả hai phi công đều đã được đưa vào viện điều trị.

Ông Trump ca ngợi thợ sửa ống nước hạ thành công máy bay

Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về nghi vấn cướp máy bay Flydubai, Tổng thống Trump gọi hành động của các hành khách trên chuyến bay là “điều kinh ngạc nhất”.

Tổng thống Trump ca ngợi hành khách giành lại quyền kiểm soát phi cơ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump dẫn lời ông Netanyahu cho biết cơ phó bị nghi là kẻ khủng bố với ý định cố tình làm rơi máy bay. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ đặc biệt dành lời ngợi khen cho một hành khách làm nghề thợ sửa ống nước - người đã trực tiếp xông vào buồng lái để giúp giành lại quyền kiểm soát phi cơ.

“Dù chưa từng lái máy bay, ông ấy đã cầm cần điều khiển, kéo lên và cân bằng lại máy bay trước khi nó lao xuống đất", ông nói.

Giải thích về lý do có thể thao tác chính xác dù không có chuyên môn hàng không, vị hành khách cho biết ông học được các kỹ năng cơ bản này nhờ thường xuyên theo dõi chương trình truyền hình Air Disasters (Thảm họa hàng không).

Chi tiết này khiến Tổng thống Trump không khỏi kinh ngạc và đánh giá đây là một trong những câu chuyện giải cứu phi thường nhất.

Theo hai quan chức Mỹ, bốn công dân mang hai quốc tịch Mỹ - Israel nằm trong số các hành khách trên chuyến bay Flydubai hướng đến Israel hôm 30/9.

Sau sự cố một phi công đâm đồng nghiệp trong buồng lái khiến máy bay lao dốc hàng nghìn mét, toàn bộ hành khách đã đến Israel an toàn trên chuyến bay thay thế.

Hành khách Assaf Rajuan cho biết kẻ tấn công phi công người Ấn Độ nhanh chóng bị nhóm hành khách cùng phi hành đoàn khống chế, trước khi phi cơ hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về nghi vấn âm mưu cướp máy bay này.