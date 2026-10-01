Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Theo Wall Street Journal (WSJ), xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã tăng lên gần 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 2.
Dữ liệu sơ bộ của công ty phân tích Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông đạt khoảng 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Sự phục hồi chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng dầu xuất khẩu gia tăng từ Saudi Arabia và UAE.
Theo WSJ, dòng chảy dầu phục hồi trong bối cảnh Hải quân Mỹ và các nước sản xuất dầu ở Vịnh Persian ngày càng có khả năng đối phó hoặc tránh các cuộc hoạt động quân sự của Iran. Diễn biến này đang làm suy giảm khả năng Tehran sử dụng việc gián đoạn vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép trong các cuộc đàm phán với Washington.
Saudi Arabia cũng đã nối lại vận chuyển dầu qua tuyến đường ống Đông-Tây bị hư hại, cho phép đưa dầu từ các khu vực sản xuất ở phía Đông sang bờ Biển Đỏ để xuất khẩu mà không phải đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo WSJ, khối lượng vận chuyển qua tuyến này hiện vẫn thấp hơn mức thông thường.
Mặc dù xuất khẩu dầu trong khu vực đang phục hồi, thị trường năng lượng vẫn phản ứng thận trọng trước nguy cơ nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn do xung đột Mỹ-Iran. Trong phiên giao dịch ngày 29/9, giá dầu Brent tăng 0,63 USD, tương đương 0,6%, lên 105,91 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,72 USD, tương đương 0,8%, lên 93,32 USD/thùng.
Đây là phiên tăng giá thứ hai liên tiếp của dầu, cho thấy những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông hiện vẫn lớn hơn tác động từ việc xuất khẩu dầu thô của khu vực đang dần phục hồi.
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