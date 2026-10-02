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Thế giới

Cú lao kinh hoàng đẩy máy bay flydubai đến sát ngưỡng vượt âm

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Phi cơ flydubai giảm hơn 4.000 m cao độ chỉ trong 37 giây, đẩy máy bay tới sát ngưỡng vượt âm, khi hai phi công vật lộn trong buồng lái để giành quyền kiểm soát.

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Một máy bay chở khách của Flydubai bay qua sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền trung Israel ngày 9/9. Ảnh: Flash90

Chuyến bay số hiệu FZ1073 của hãng hàng không flydubai ngày 30/9 suýt biến thành thảm họa khi cơ phó người Oman dùng hung khí tấn công cơ trưởng Ấn Độ nhằm giành quyền kiểm soát buồng lái khi đang trong hành trình từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Tel Aviv, Israel.

Theo Times of Israel, phi cơ lúc đó đang chở khoảng 180 người, hầu hết là công dân Israel.

Chiếc Boeing 737 MAX đã đột ngột hạ độ cao và tăng tốc trong thời gian rất ngắn. Thông tin từ các nền tảng theo dõi hàng không cho thấy phi cơ flydubai đã giảm hơn 4.300 m độ cao trong 37 giây, có thời điểm đạt tốc độ sát ngưỡng vượt âm, mức vượt quá khả năng chịu đựng của máy bay thương mại.

Dù bị thương, cơ trưởng vẫn cố gắng mở cửa buồng lái để một nhóm nhỏ hành khách cùng phi hành đoàn xông vào khống chế cơ phó. Hai phi công dự phòng có mặt trên máy bay đã hỗ trợ giúp phi cơ hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk của Arab Saudi.

vnexpress.net
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#flydubai #Tai nạn máy bay

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