Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Chốt phiên giao dịch 1/10, giá dầu thô Brent tăng 4,3% lên 102,3 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 2,7% lên 92,8 USD. Sang phiên sáng 2/10, giá vẫn đang nhích nhẹ.
Thị trường đi lên sau khi WSJ đưa tin Mỹ sẽ điều động tàu sân bay thứ 3 cùng tối đa 10.000 binh sĩ nữa tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết đang cân nhắc các phương án với Iran. "Giờ tôi phải ra quyết định. Họ phải ký một thỏa thuận rất công bằng, hoặc sẽ không còn tồn tại nữa", ông nói.
Trước đó, giá dầu có thời điểm giảm 1%, nhưng đảo chiều sau khi Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã dừng xuất khẩu sản phẩm từ dầu tới các thị trường ngoài Hong Kong và Macau. "Việc này cho thấy giới chức Trung Quốc lo ngại về nguồn cung trong nước", Giovanni Staunovo - nhà phân tích tại UBS nhận định.
Ông cho biết giới quan sát vẫn cần chờ xem liệu các biện pháp này có thúc đẩy nhập khẩu dầu thô hay không. Vì lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Trung Quốc gần đây giảm sút.
Dù dầu thô vẫn đang được bán ra thị trường, dầu diesel và các sản phẩm lọc dầu khác vẫn thiếu hụt khi các nhà máy lọc dầu tại vùng Vịnh và Nga bị hư hại. Tồn kho dầu diesel toàn cầu vốn đã ở mức thấp sau khi Nga, nước xuất khẩu diesel hàng đầu thế giới, cấm bán ra quốc tế đến hết tháng 10. Giới buôn dầu cho biết tình trạng thiếu hụt khó có thể chấm dứt trước năm sau.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không cung cấp dầu diesel cho toàn cầu đến khi các biện pháp trừng phạt với họ được dỡ bỏ. "Tác động từ biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sẽ không lớn bằng việc mất đi nguồn cung từ Nga và Trung Đông", Hamad Hussain - nhà kinh tế học cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho biết.
Nguồn tin của Reuters cũng tiết lộ giới chức Liên minh châu Âu (EU) có thể nhóm họp ngày 2/10 để thảo luận về khả năng xả dầu diesel dự trữ.
Hai năm sau cuộc không kích nhằm vào khu vực chỉ huy của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng, một số sĩ quan Israel tham gia chiến dịch đã tiết lộ thêm thông tin về quá trình thu thập tình báo và ra quyết định tiến hành cuộc tấn công.
Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/9 đã tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.