Giá dầu thế giới tăng mạnh

Chốt phiên giao dịch 1/10, giá dầu thô Brent tăng 4,3% lên 102,3 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 2,7% lên 92,8 USD. Sang phiên sáng 2/10, giá vẫn đang nhích nhẹ.

Thị trường đi lên sau khi WSJ đưa tin Mỹ sẽ điều động tàu sân bay thứ 3 cùng tối đa 10.000 binh sĩ nữa tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết đang cân nhắc các phương án với Iran. "Giờ tôi phải ra quyết định. Họ phải ký một thỏa thuận rất công bằng, hoặc sẽ không còn tồn tại nữa", ông nói.

Ảnh minh họa

Trước đó, giá dầu có thời điểm giảm 1%, nhưng đảo chiều sau khi Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã dừng xuất khẩu sản phẩm từ dầu tới các thị trường ngoài Hong Kong và Macau. "Việc này cho thấy giới chức Trung Quốc lo ngại về nguồn cung trong nước", Giovanni Staunovo - nhà phân tích tại UBS nhận định.

Ông cho biết giới quan sát vẫn cần chờ xem liệu các biện pháp này có thúc đẩy nhập khẩu dầu thô hay không. Vì lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Trung Quốc gần đây giảm sút.

Dù dầu thô vẫn đang được bán ra thị trường, dầu diesel và các sản phẩm lọc dầu khác vẫn thiếu hụt khi các nhà máy lọc dầu tại vùng Vịnh và Nga bị hư hại. Tồn kho dầu diesel toàn cầu vốn đã ở mức thấp sau khi Nga, nước xuất khẩu diesel hàng đầu thế giới, cấm bán ra quốc tế đến hết tháng 10. Giới buôn dầu cho biết tình trạng thiếu hụt khó có thể chấm dứt trước năm sau.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không cung cấp dầu diesel cho toàn cầu đến khi các biện pháp trừng phạt với họ được dỡ bỏ. "Tác động từ biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sẽ không lớn bằng việc mất đi nguồn cung từ Nga và Trung Đông", Hamad Hussain - nhà kinh tế học cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho biết.

Nguồn tin của Reuters cũng tiết lộ giới chức Liên minh châu Âu (EU) có thể nhóm họp ngày 2/10 để thảo luận về khả năng xả dầu diesel dự trữ.

Theo Reuters