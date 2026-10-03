Liên minh châu Âu họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu

Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/10 đã triệu tập cuộc họp khẩn của Lực lượng đặc trách năng lượng để thảo luận khả năng giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu thắt chặt và giá diesel tăng mạnh.

Cuộc họp diễn ra sau khi Mỹ gây sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường.

Cuộc họp tập trung vào khả năng các nước EU phối hợp giải phóng diesel dự trữ nhằm bổ sung nguồn cung, hạ nhiệt giá nhiên liệu và ứng phó với những gián đoạn trên thị trường.

Đây cũng là vấn đề được EU trao đổi với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong bối cảnh các nước thành viên phải cân nhắc giữa việc sử dụng kho dự trữ để giảm sức ép giá cả và duy trì lượng dự phòng cho những tình huống khẩn cấp kéo dài.

Trước đó, ngày 1/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã điện đàm với đại diện Đức, Pháp, Italy, Ireland và Anh để đánh giá các kịch bản liên quan khả năng giải phóng kho dự trữ diesel.

Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen cho biết các nước thành viên đang thảo luận về một phương án phối hợp thông qua IEA, song quyết định cuối cùng thuộc về từng quốc gia.

Ông Jorgensen cho biết EU đang trao đổi với tất cả các thành viên IEA, không chỉ với Mỹ, về thời điểm thích hợp để giải phóng kho dự trữ. Theo ông, EU từng sử dụng biện pháp này và có thể tiếp tục thực hiện nếu cần thiết.

Sức ép đối với thị trường nhiên liệu gia tăng trong những tuần qua do xung đột tại Trung Đông và công suất lọc dầu bị thu hẹp. Giá diesel tại Mỹ đã tăng hơn 70% lên gần 7 USD/gallon, trong khi giá dầu Brent dao động 97-102 USD/thùng từ cuối tháng 9, cao hơn khoảng 25-30 USD/thùng so với trước khi xung đột nổ ra.

Mỹ đang thúc giục các nước châu Âu nhanh chóng đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng đây là thời điểm cần phối hợp giải phóng kho diesel trước mùa thu hoạch và sưởi ấm mùa đông. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng kêu gọi các đối tác châu Âu đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết trước đó và cung cấp thêm nguồn cung.

Tuy nhiên, việc xả kho dự trữ cũng đặt ra những rủi ro nhất định. Lượng dự trữ khẩn cấp là hữu hạn và sau khi được đưa ra thị trường sẽ cần được bổ sung trở lại, trong khi các chính phủ châu Âu vẫn phải tính đến khả năng cuộc khủng hoảng địa chính trị kéo dài.

EU đã tham gia đợt phối hợp giải phóng dầu quy mô lớn do IEA điều phối hồi tháng 3, với tổng cộng 400 triệu thùng được đưa ra thị trường; các nước EU đóng góp khoảng 20%.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol đã kêu gọi các nước EU tiếp tục sử dụng phần dự trữ còn lại trong cam kết hồi tháng 3 để hỗ trợ thị trường./.