Tổng thống Putin họp với đặc phái viên Mỹ, bàn về chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đứng bên cạnh tại cuộc gặp ở Điện Kremlin, Moscow ngày 5/9 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin RT (Nga) đưa tin, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đã rời Điện Kremlin ở Moscow, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 5/9. Cuộc gặp kín kéo dài khoảng 3 giờ trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các đặc phái viên của Tổng thống Trump đã đến Moscow để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine. Trước chuyến thăm, Tổng thống Trump cho biết các đặc phái viên được giao nhiệm vụ mang "đề xuất chấm dứt xung đột" tới Moscow và Kiev. Dự kiến, ông Witkoff và ông Kushner sẽ sớm lên đường tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Trước khi bước vào phần họp kín, các phóng viên được phép vào phòng họp trong khoảng thời gian ngắn. Tham dự cuộc gặp còn có Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Trong phần mở đầu, Tổng thống Putin bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Trump vì đã tham gia vào nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

"Dù nhận thức được rằng mình đang đối mặt với một tình thế khó khăn, ông (Trump) vẫn không ngừng nỗ lực giải quyết vấn đề và góp phần giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về mọi khía cạnh và thành phần của vấn đề này. Về phần mình, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm liên quan tới tình hình hiện tại", ông Putin phát biểu.

Ông Witkoff cũng chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới ông Putin từ gia đình cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman, người từng bị giam giữ tại Nga từ năm 2022 và được trả tự do vào tháng trước vì lý do "nhân đạo".

"Họ nên cảm ơn Tổng thống Trump. Chính ông ấy là người đã đưa ra lời đề nghị đó”, ông Putin đáp lời.

Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết của Nga về việc ngừng tập kích Kiev trong khoảng thời gian 3 ngày, bắt đầu từ đêm 5/9. Việc tạm dừng tấn công nhằm tạo điều kiện để các đặc phái viên Mỹ có thể di chuyển an toàn đến thủ đô của Ukraine.

"Tôi muốn lưu ý rằng phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể - theo cấp số nhân - các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm cả Moscow. Chính quyền Ukraine đã công khai kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày với phạm vi rộng hơn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đạt được thỏa thuận với họ về vấn đề này", ông Putin tuyên bố.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, đoàn xe chở các đặc phái viên Witkoff và Kushner đã di chuyển thẳng đến sân bay Vnukovo ở phía tây nam Moscow.

Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev đã đích thân tiễn các đặc phái viên Mỹ, chia sẻ hình ảnh từ sân bay lên mạng xã hội và mô tả chuyến đi của họ là một "chuyến thăm kiến tạo hòa bình quan trọng".

Phát biểu với báo giới ngay sau khi ông Witkoff và ông Kushner rời Điện Kremlin, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên Mỹ diễn ra "thực chất, mang tính xây dựng, đồng thời thể hiện sự thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao".

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, trong quá trình thảo luận, phía Nga đã bày tỏ "sự tin tưởng rằng các mục tiêu đã đề ra (cho chiến dịch tại Ukraine) sẽ đạt được", đồng thời tái khẳng định "sự cần thiết của việc giải quyết tận gốc mọi nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột".

Ông Ushakov cho biết nội dung đàm phán không chỉ giới hạn ở cuộc xung đột Ukraine, mà hai bên còn thảo luận chi tiết về "các vấn đề kinh tế cũng như những dự án lớn, mang lại lợi ích chung giữa Nga và Mỹ".