Máy bay chở hàng Amazon lao khỏi đường băng, 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi máy bay chở hàng Prime Air của Amazon lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami (Mỹ) rồi đâm vào nhiều phương tiện.
Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách Mỹ cho biết máy bay Prime Air mang số hiệu 7598 đã lao ra ngoài đường băng tại sân bay quốc tế Miami vào khoảng 14h ngày 6/9 (sáng 7/9, giờ Hà Nội), sau đó va chạm với nhiều phương tiện đang hoạt động trên mặt đất. Vụ việc khiến sân bay tạm đóng cửa.
Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), máy bay gặp nạn là Boeing 767-300, khởi hành từ San Juan, Puerto Rico. Hãng hàng không vận tải hàng hóa 21 Air khai thác máy bay này cho Amazon.
Nguồn tin của CNBC nói rằng chiếc Boeing 767 trong vụ việc đã 32 năm tuổi, ban đầu được chế tạo để chở hành khách và từng phục vụ nhiều hãng hàng không trong hơn hai thập kỷ trước khi được chuyển đổi thành máy bay chở hàng vào năm 2015.
Ngoài 5 người thiệt mạng, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng và 2 người khác bị thương nhẹ. Giới chức cho biết hiện chưa rõ những người thiệt mạng và bị thương là hành khách trên máy bay hay người đang ở trong các phương tiện bị máy bay đâm trúng.
Chỉ huy lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade Ray Jadallah cho biết phi công và cơ phó bị mắc kẹt trong buồng lái sau vụ tai nạn. Một số người khác cũng bị mắc kẹt trong các phương tiện dưới mặt đất, trong đó có một người được phát hiện bị kẹt bên dưới một chiếc xe.
Hình ảnh được Reuters ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay cắm xuống mặt đất, trong khi phần đuôi dựng lên. Phía bên phải thân máy bay xuất hiện những dấu vết được cho là vết cháy.
Người phát ngôn Amazon Kelly Nantel cho biết công ty đang thu thập thông tin về vụ việc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để xác định chính xác nguyên nhân. "Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi hiện nay là sự an toàn, sức khỏe và chăm sóc tất cả những người liên quan", bà Nantel nói.
FAA cho biết cơ quan này sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân khiến máy bay vượt quá đường băng và lao vào khu vực có phương tiện trên mặt đất chưa được công bố.
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