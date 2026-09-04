Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế cho eo biển Hormuz

Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz.

Quan điểm trên được đưa ra khi ông Trump bình luận về một bài báo của tờ Washington Post cho rằng Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng Vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz.

Theo bài báo, khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ Vùng Vịnh đang di chuyển suốt ngày đêm qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải. Syria muốn trở thành trung tâm trung chuyển không chỉ cho dầu khí mà còn cho các loại hàng hóa khác.

Hơn nữa, một dự án trị giá 5,7 tỷ USD của Chevron được chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ dự kiến xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Basrah, Iraq, đến cảng Baniyas của Syria, với công suất khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày. Điều này sẽ cho phép vận chuyển dầu qua Địa Trung Hải.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không còn là tuyến đường thương mại quan trọng trong vòng 2 năm tới, trở thành một tuyến đường thủy "vô giá trị."

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của hãng tin GBNews, ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi kiểm soát eo biển Hormuz... Mỗi đêm chúng tôi bắt giữ 30-40 tàu thuyền và rất nhiều dầu đang được vớt ra từ đó.”

Eo biển Hormuz là tuyến đường quan trọng cho thương mại năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển này đã giảm đáng kể. Trước khi leo thang căng thẳng, khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển trên thế giới đã đi qua eo biển này.

Ngày 3/9, Tổng thống Trump cho biết khối lượng dầu cung cấp qua eo biển Hormuz gần như đã trở lại mức trước khi cuộc xung đột bùng phát. Theo ông Trump, hiện có khoảng 18 triệu thùng dầu/ngày đang được vận chuyển qua eo biển này, so với 20 triệu thùng trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Hiện phía Iran chưa bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ./.