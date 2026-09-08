Ấn Độ: 15 người tử vong, trên 100 người nhập viện nghi do uống rượu giả

"Tôi sẽ chết, đúng không?" - cuộc gọi cuối cùng ám ảnh trong thảm kịch 11/9 11/09/2026 10:48 25 năm kể từ vụ khủng bố 11/9 xảy ra tại Mỹ, tư liệu lưu trữ cho thấy những nạn nhân vô tội đã cố gắng thực hiện những cuộc điện thoại cuối cùng đầy ám ảnh trước khi thiệt mạng.

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Sông băng tại Nepal đã trải qua đợt nắng nóng bất thường trước khi sụp đổ 09/09/2026 04:31 Theo phân tích của ông Robert Rohde, nhà nghiên cứu tại tổ chức độc lập Berkeley Earth ở California (Mỹ), khu vực núi bị sạt lở gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc vào ngày 26/8 có mức nhiệt độ cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm.

Canada chính thức áp thuế trả đũa hàng Mỹ 08/09/2026 12:42 Canada áp thuế 15-50% đối với hàng hóa Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Iran tuyên bố thử tên lửa đặc biệt nhằm vào chiến hạm Mỹ 08/09/2026 09:19 Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết nước này đã thử nghiệm mẫu tên lửa đạn đạo mới, buộc chiến hạm Mỹ rút lui khỏi khu vực.

Không kích tại miền Nam Liban khiến ít nhất 12 người thiệt mạng 08/09/2026 04:16 Bộ Y tế Liban vừa đưa tin, ít nhất 12 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực gần thành phố Nabatieh, miền Nam Liban.

Con trai ông Biden có thể sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028 07/09/2026 15:52 Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - cho biết ông có thể sẽ phải tính đến khả năng tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028.

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Máy bay chở hàng Amazon lao khỏi đường băng, 5 người thiệt mạng 07/09/2026 08:02 Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi máy bay chở hàng Prime Air của Amazon lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami (Mỹ) rồi đâm vào nhiều phương tiện.

Đặc phái viên của ông Trump lần đầu đến Kiev 07/09/2026 04:00 Hai đặc phái viên Mỹ đến thủ đô Kiev bằng tàu hỏa trong chuyến thăm đầu tiên tới thành phố, một ngày sau cuộc gặp Tổng thống Putin ở Moskva.

Nga, Ukraine tạm dừng tập kích thủ đô, tìm hướng khép lại chiến sự 06/09/2026 11:05 Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận cả Nga và Ukraine đều đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev và Moscow trong thời gian diễn ra cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ.

Cháy lớn tại đám cưới ở Cộng hòa Dân chủ Congo, hàng chục người thiệt mạng 06/09/2026 09:56 Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng tiệc, nơi đang tổ chức lễ cưới, ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng 5/9.

Tổng thống Putin họp với đặc phái viên Mỹ, bàn về chấm dứt xung đột Ukraine 06/09/2026 07:55 Cuộc họp kín giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên Mỹ kéo dài 3 giờ, với nội dung trọng tâm là giải quyết xung đột Ukraine.

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB 06/09/2026 05:45 Anh- Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Lý do Hà Lan rút 86 tấn vàng khỏi Mỹ, Canada 06/09/2026 05:39 Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada sang Anh để giảm rủi ro, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng căng thẳng.

Ông Putin bất ngờ ra lệnh tạm ngừng tấn công Kiev 05/09/2026 21:25 Tổng thống Nga ra lệnh tạm ngừng tấn công Kiev trong bối cảnh các đặc phái viên Mỹ đến Matxcơva và chuẩn bị tới thủ đô Ukraine.

Ít nhất 37 người tử vong do hít khí độc khi trộm dầu ở Nigeria 05/09/2026 04:00 Ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi hít phải khí độc trong lúc trộm dầu từ đường ống tại bang Rivers, miền Nam Nigeria, một tổ chức bảo vệ môi trường cho biết.

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Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ 04/09/2026 09:17 Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Adam Telle làm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ sau khi ông Dan Driscoll rời nhiệm sở.

Tổng thống Putin nói về cơ hội chấm dứt xung đột với Ukraine 04/09/2026 05:19 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, nhưng việc đàm phán đang khó khăn hơn.

Mỹ "hộ tống 40 tàu dầu" qua eo biển Hormuz trong một ngày 03/09/2026 14:29 Quân đội Mỹ hộ tống 40 tàu chở theo 18 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong một ngày, mức cao nhất từ đầu xung đột, theo CNN.

Đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump được đưa vào lưu thông 03/09/2026 09:19 Cục đúc tiền kim loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa 2/9, với mức giá cao hơn 50% so với mệnh giá.

Mỹ không kích các mục tiêu ở Iran khiến 18 người chết, hơn 100 người bị thương 03/09/2026 07:47 Theo Bộ Ngoại giao Iran, Mỹ đã một lần nữa vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ, khiến một số công dân Iran thiệt mạng.