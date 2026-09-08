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Thế giới

Ấn Độ: 15 người tử vong, trên 100 người nhập viện nghi do uống rượu giả

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Ngày 8/9, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Sagar, bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.

Giới chức cho biết một số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đến từ nhiều ngôi làng nằm gần nhau, sau khi uống rượu đều được cho là có các triệu chứng như nôn mửa, chóng mặt, mờ mắt và tổn thương thận, cho thấy khả năng bị ngộ độc methanol.

Cảnh sát địa phương cho biết đã khởi tố ít nhất 20 người được cho là có liên quan vụ việc, trong đó 10 người đã bị bắt giữ, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm với các trường hợp xác định có tội.

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Tags:

#ngộ độc rượu #Ấn Độ #Methanol

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