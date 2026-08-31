Iran nã hỏa lực vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/8 thông báo đã tiến hành tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại hai căn cứ không quân ở Jordan.

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của IRGC cho biết các cuộc tập kích nhằm đáp trả "hành động không kích gây hấn của Mỹ và Israel" nhằm vào đảo Larak thuộc tỉnh Hormozgan ở phía Nam Iran tối 30/8.

Theo IRGC, các căn cứ không quân bị nhắm mục tiêu tại Jordan là King Hussein và Al-Azraq. Lực lượng này đồng thời cho biết các cuộc tấn công đã đánh trúng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo dưỡng cũng như nhà chứa chiến đấu cơ của Mỹ, gây thiệt hại nặng nề.

IRGC cho biết cuộc tấn công là “sự trừng phạt dành cho kẻ xâm lược”, đồng thời nhấn mạnh rằng “hành động gây hấn và tội ác sẽ không thể giải quyết sự tuyệt vọng của kẻ thù nhằm làm suy yếu quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz”.

IRGC bổ sung rằng mọi hành động quân sự của “kẻ thù” sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả “mang tính hủy diệt” mạnh hơn. Trong một tuyên bố tối 30/8, IRGC cho biết nhiều quân nhân và dân thường Iran đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Larak.

Quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tấn công nhằm vào hai bệ phóng của IRGC trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz. Theo một quan chức Mỹ, lực lượng IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị sử dụng hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm ngăn chặn hoạt động này. Quan chức trên cho biết lực lượng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng bảo vệ hoạt động lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz. Tuần trước, quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi trên các tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển chiến lược này.

Truyền thông Iran xác nhận đã xảy ra các vụ nổ ở khu vực đảo Larak.

Các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran 30/8 là đợt tấn công đầu tiên do Mỹ thực hiện kể từ ngày 29/7, thời điểm lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiến hành không kích để đáp trả vụ IRGC tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Jordan là nơi đóng quân của khoảng 4.000 nhân viên quân sự Mỹ tại hai căn cứ chính Azraq và King Hussein, cùng với thiết bị bay không người lái, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không Patriot. Jordan vẫn là đồng minh thân cận của Mỹ và thu được lợi ích tài chính từ các căn cứ này.

Ngay sau khi quân đội Mỹ nối lại tấn công, lực lượng IRGC tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ông Sina Azodi tại Đại học George Washington, chia sẻ với Al Jazeera rằng Mỹ tấn công đảo Larak vì "đây là nơi Iran phân tán các khí tài nhằm kiểm soát eo biển Hormuz". Ông cho biết Washington đang nỗ lực làm suy yếu khả năng của Iran giám sát và theo dõi tàu thuyền qua lại trên eo biển Hormuz.

Theo ông Azodi, động thái liên quan đến hòn đảo này nằm trong xu hướng đã bắt đầu từ tháng 7, thời điểm toàn bộ bờ biển phía Nam Iran được Mỹ đưa vào danh sách mục tiêu.

Trong một diễn biến khác ngày 31/8, chính quyền Tổng thống Donal Trump đã đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép kinh tế nhắm vào Iran. Theo một thông báo, Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền bị cáo buộc "tiếp tay" cho những hành động "liều lĩnh" của Iran, bao gồm việc mua sắm trái phép công nghệ tên lửa, thực hiện các hoạt động tấn công mạng cũng như vận hành mạng lưới tạo nguồn thu từ dầu mỏ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không nêu cụ thể những quốc gia mà Washington nhắm tới vì giao thương với Iran, nhưng cho biết chính quyền đang âm thầm lên kế hoạch và xác định thời điểm hành động.