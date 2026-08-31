Mỹ ném bom đảo Larak của Iran, Tehran cảnh báo về đòn đáp trả

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cam kết sẽ trả đũa sau khi có tin đã ném bom hai bệ phóng tên lửa của IRGC trên đảo Larak.
Một quan chức Mỹ giấu tên đã nói với kênh Al Jazeera của Qatar rằng các lực lượng của Mỹ đã ném bom hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak của Iran
Theo quan chức này, cuộc tấn công hôm 30/8 diễn ra khi các bệ phóng đang chuẩn bị phóng những tên lửa mang theo thủy lôi về phía eo biển Hormuz.
Quan chức này cho biết thêm rằng các lực lượng của Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khu vực và vẫn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua tuyến đường thủy này.
Trong khi đó, truyền thông Iran cho hay đã có tiếng nổ trên đảo Larak của Iran
Theo hãng thông tấn Fars của Iran, người dân trên đảo Larak của nước này đã thông báo nghe thấy một tiếng nổ, hiện chưa rõ nguyên nhân.
Về phần mình, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã đăng hai bài viết trên X, một bài bằng tiếng Ba Tư và một bài bằng tiếng Anh, cam kết sẽ trả đũa
Trong bài viết bằng tiếng Ba Tư, ông Azizi tuyên bố: “Không nghi ngờ gì, không một tội ác nào, dù ở bất kỳ mức độ nào, lại không bị đáp trả; một đòn đáp trả mang tính tàn khốc, đau đớn hơn và có tính răn đe, sẽ hoàn tất chuỗi thất bại của các người”, đồng thời nói thêm: “Hãy chờ đợi trong sợ hãi và kinh hoàng!”
Trong bài viết bằng tiếng Anh, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Thử thách ý chí của chúng tôi thêm một lần nữa ư, và các người sẽ phải trả một cái giá đắt hơn. Đòn trả đũa đang đến; HÃY CHẠY ĐI!”
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