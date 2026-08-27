Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát.

Truyền thông Mỹ dẫn lời ông Rubio khẳng định: “Mỹ không có kế hoạch nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn”, song “không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích nếu Iran tấn công trước”.

Thay vào đó, giới chức Mỹ nói rằng Washington sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân, đồng thời ngày càng đưa nhiều dầu mỏ ra khỏi eo biển Hormuz.

Các quan chức cho rằng việc rà phá thủy lôi tại phần lớn eo biển Hormuz, cùng thực tế là ngày càng nhiều tàu chở dầu di chuyển qua luồng phía Nam của eo biển này trong những tuần gần đây, đã làm giảm đáng kể lợi thế gây sức ép của Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

“Iran đã mất quyền kiểm soát eo biển này. Giờ đây, Mỹ mới là bên nắm quyền kiểm soát”, một quan chức Mỹ cho biết.

Nguồn tin cũng cho hay việc phong tỏa của hải quân Mỹ đang khiến Iran mất đi nguồn thu nhập quan trọng. Theo các quan chức Mỹ, trong hai tuần qua, hầu như không có tàu chở dầu nào xuất hiện tại đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott chia sẻ với trang tin Axios: “Tổng thống đã khẳng định rõ ràng rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và ông sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu đó”.

Một quan chức Mỹ cho biết chính sách này của Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến được duy trì ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Hiện Mỹ không tiến hành đàm phán với Iran, bởi Washington cho rằng “sức ép có thể buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán”, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran. Hôm 23/8, Tổng Tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã tới Tehran để hội đàm với giới lãnh đạo Iran. Pakistan được xem là một trong những kênh trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran kể từ khi xung đột bùng phát.

Tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kênh truyền hình Al Arabiya có trụ sở tại Saudi Arabia, trước chuyến thăm, ông Munir đã trao đổi với Tổng thống Trump và đề xuất một sáng kiến mới với phía Iran. Nhà Trắng không phủ nhận thông tin hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, nhưng cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Iran, cũng không có cuộc đàm phán nào được lên lịch.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, cùng lượng dầu ngày càng lớn được vận chuyển ra khỏi khu vực Vịnh Ba Tư, đã làm suy giảm một trong những đòn bẩy quan trọng mà Iran có thể sử dụng trong các cuộc đàm phán tương lai. Theo đánh giá của các quan chức này, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Oman và Iran liên quan đến hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz cũng khó có thể giữ vai trò như trước.