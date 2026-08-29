Vụ cướp táo tợn vòng cổ hoàng gia trị giá 4 triệu USD ở Áo

Chiếc vòng cổ hoàng gia và chân dung 2 nghi phạm (Ảnh: LPD Wien).

Vụ việc được camera an ninh ghi lại, và cảnh sát đang tiến hành một cuộc truy lùng quy mô lớn trên toàn thế giới.

Theo thông tin từ cảnh sát, hai người đàn ông đã dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày ngay giữa ban ngày để lấy đi chiếc vòng cổ bằng bạch kim nặng 200 carat. Sau khi thực hiện vụ cướp, chúng đã chạy về phía công viên Stadtpark, nằm ngay phía nam bảo tàng.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh của 2 nghi phạm và kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin. Một trong những kẻ gây án được cho là có mang theo súng thật.

Chiếc vòng cổ bị đánh cắp là một món trang sức xa xỉ, vốn được thiết kế dành cho hoàng gia Ai Cập và đang được bảo tàng mượn để phục vụ cuộc triển lãm về thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels.

Chiếc vòng cổ từng được Nữ hoàng Ai Cập Nazli đeo vào năm 1939 trong đám cưới của con gái bà, Công chúa Fawzia, với Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi. Khi được bán đấu giá cách đây một thập kỷ, chiếc vòng cổ này có giá trị ước tính từ 4 đến 5,4 triệu USD.

Du khách quan sát các hiện vật gần một tấm chắn màu xanh che khuất khu vực nơi tủ trưng bày bị đập vỡ (Ảnh: AFP).

Bà Lilli Hollein, Tổng giám đốc MAK, bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ trộm và cho biết các biện pháp an ninh đặc biệt đã được triển khai cho cuộc triển lãm này. Bà khẳng định công tác an ninh luôn được thực hiện một cách "rất nghiêm ngặt" và nhân viên bảo tàng hành động đúng theo quy trình được huấn luyện trong "vụ việc có sử dụng vũ khí" này, không có ai bị thương.

Bà Hollein cũng cho biết thêm rằng các biện pháp an ninh đã được tăng cường trong những năm gần đây, "đặc biệt là sau các vụ việc xảy ra tại những bảo tàng lớn".

Vụ cướp táo tợn kể trên diễn ra trong bối cảnh châu Âu liên tục xảy ra hàng loạt vụ việc chấn động với thủ đoạn tương tự. Mới đây, một bộ sưu tập trang sức và cổ vật thời tiền sử đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Tây Ban Nha.

Trước đó, 4 bức tranh thời Phục hưng "vô giá" đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Sicily, và 3 kiệt tác của các danh họa Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir và Henri Matisse cũng bị đánh cắp khỏi một bảo tàng gần Parma, Italy.

Tháng 10 năm ngoái, một băng nhóm đã táo tợn xông vào bảo tàng Louvre ở Paris và cuỗm đi số trang sức lịch sử trị giá lên tới hơn 100 triệu USD.

Cơ quan Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) nhận định rằng những vụ trộm tại bảo tàng đang trở nên "ngày càng hung hãn hơn, với sự chuyển hướng sang các thủ đoạn bạo lực và dùng vũ khí", cho thấy sự xuất hiện của "các mạng lưới tội phạm mới".

Hiện tại, các đơn vị chó nghiệp vụ của cảnh sát đã được triển khai tại Vienna và khu vực lân cận, trong khi chuyên gia pháp y tiến hành phân tích bằng chứng và hình ảnh từ camera giám sát (CCTV). Triển lãm tại MAK đã mở cửa trở lại sau vụ việc.