Cuộc đua sinh tử ở đường hầm Nepal: Bơm oxy, đưa camera giải cứu hơn người

Binh sĩ quân đội Nepal giải cứu những người sống sót trong một đường hầm thủy điện vào ngày 28/8 sau trận lũ quét (Ảnh: EPA).

Ngày 29/8, lực lượng cứu hộ thuộc quân đội Nepal đã phá được lối vào đường hầm của một dự án thủy điện, bắt đầu bơm không khí cũng như đưa camera vào bên trong.

Nỗ lực này thắp lên hy vọng giải cứu các công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm kể từ khi lũ quét tàn phá khu vực này 3 ngày trước đó.

Chính phủ Nepal cho biết hơn 100 công nhân có thể vẫn còn sống và đang bị mắc kẹt bên trong các đường hầm tại dự án thủy điện. Nỗ lực cứu hộ hiện tập trung vào các công trường Trishuli 3A và 3B.

Theo Cơ quan Quốc gia về Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Nepal, những người bị mắc kẹt nằm trong số 933 công nhân thủy điện bị mất tích kể từ sáng 26/8, khi khối lượng lớn bùn đất đổ ập xuống khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết thảm họa này bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng khổng lồ, khiến gần 3.000 người mất tích và 682 người thiệt mạng.

Vào tối 29/8, tại công trường Trishuli 3A, các đội cứu hộ của quân đội Nepal đã sử dụng máy khoan đã phá lối vào phía trên của một đường hầm, nơi đang bị bùn đất vùi lấp.

“Chúng tôi đã bắt đầu bơm không khí qua khe hở nhỏ này, và bây giờ sẽ bắt đầu công việc đào bới, đồng thời đưa đội cứu hộ vào bên trong”, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết.

Bộ Năng lượng Nepal xác nhận “hoạt động khoan lối vào hầm đã thành công bước đầu”, đồng thời cho biết "các nỗ lực đưa camera và oxy vào đường hầm đang được triển khai".

Theo Bộ Năng lượng Nepal, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp "lượng bùn tích tụ bên trong đường hầm".

Các binh sĩ quân đội Nepal giải cứu một người bị mắc kẹt trong đường hầm tại một dự án thủy điện ở Rasuwa (Ảnh: AFP).

Các đội cứu hộ chuyên trách về đường hầm của Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã tham gia các hoạt động này cùng với Nepal.

Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch cứu hộ đường hầm phức tạp tại dãy Himalaya. Họ có các đội thợ mỏ chuyên hoạt động kiểu "hang chuột" với kỹ năng bò qua những không gian hẹp.

Các báo cáo ban đầu cho rằng 100 người có thể bị mắc kẹt ở cùng một vị trí, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Biraj Bhakta Shrestha cho biết “các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành tại nhiều địa điểm trong đường hầm”.

Ông Shrestha xác nhận các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra “bất chấp thời tiết bất lợi và điều kiện vô cùng khó khăn”.

Những hình ảnh do cơ quan quản lý thiên tai công bố cho thấy các nhân viên cứu hộ phải lội qua lớp bùn nhão và di chuyển giữa những tảng đá khổng lồ do lũ lụt để lại.

Ngày 29/8, Nepal kêu gọi hỗ trợ các bộ thiết bị cứu hộ chuyên dụng, trong đó có máy bay không người lái nâng tải trọng lớn và “các công nghệ giúp xác định vị trí người còn sống tại các khu vực bị ảnh hưởng".

Các đội cứu hộ núi chuyên nghiệp của Nepal - vốn quen với việc hỗ trợ những người leo núi tại các đỉnh núi cao nhất thế giới - cũng tham gia tìm kiếm những người mất tích tại một cơ sở thủy điện khác bị hư hại.

"Chúng tôi thường thực hiện công việc tương tự trên núi, như các hoạt động giải cứu người mắc kẹt tại những địa điểm hiểm trở, vì vậy tôi tin rằng kỹ năng của chúng tôi sẽ rất hữu ích", ông Tul Singh Gurung, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Leo núi Quốc gia Nepal, cho biết.