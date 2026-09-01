Nga tái biên chế "quái vật hạt nhân" 28.000 tấn sau gần 3 thập kỷ nâng cấp

Với chiều dài 251 m và lượng choán nước khoảng 28.000 tấn khi đầy tải, Admiral Nakhimov thuộc nhóm những tàu chiến mặt nước lớn nhất và được trang bị vũ khí mạnh nhất hiện nay.

Tuần dương hạm lớp Kirov Đô đốc Nakhimov. (Ảnh: MW)

Con tàu được đưa trở lại mặt nước vào ngày 25/7/2025, trước khi lần đầu tiên tự mình ra biển vào tháng 8 cùng năm, chấm dứt gần 3 thập kỷ nằm trong quá trình sửa chữa và nâng cấp. Giai đoạn thử nghiệm trên biển cuối cùng bắt đầu ngày 1/6/2026. Đến ngày 21/7/2026, tàu được xác nhận đã trở về cảng Severodvinsk sau một đợt thử nghiệm khác.

Cuối tháng 7/202, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, cho biết Admiral Nakhimov đang bước vào những giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm sau hiện đại hóa. Các cuộc kiểm tra toàn diện sẽ tiếp tục được tiến hành trước khi con tàu chính thức gia nhập hạm đội. Theo kế hoạch được công bố, tàu sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2026.

Khối chiến hạm khổng lồ từ thời Liên Xô

Admiral Nakhimov là một trong những di sản nổi bật của thời kỳ ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô phát triển những tàu chiến mặt nước có kích thước và năng lực rất lớn.

Thuộc lớp Kirov, con tàu không chỉ có kích thước đồ sộ mà còn sở hữu hệ thống động lực và vũ khí phức tạp. Thiết kế của lớp tàu này chú trọng khả năng hoạt động dài ngày trên biển, với điều kiện sinh hoạt tương đối đầy đủ cho thủy thủ đoàn.

Admiral Nakhimov được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân nước áp lực KN-3, cung cấp năng lượng cho các turbine hơi nước với tổng công suất khoảng 140.000 mã lực trục. Hệ thống động lực hạt nhân giúp con tàu giảm đáng kể nhu cầu tiếp nhiên liệu trong những chuyến hải trình dài.

Tàu cũng có khả năng tiếp nhận tối đa ba trực thăng vận tải hạng nặng, qua đó hỗ trợ hoạt động hậu cần và tiếp tế bằng đường không.

Hỏa lực đáng gờm

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Admiral Nakhimov là hệ thống vũ khí được nâng cấp mạnh trong quá trình hiện đại hóa.

Về phòng không, con tàu được tích hợp ba tổ hợp tên lửa thuộc hệ thống S-400, với tổng cộng 96 tên lửa đất đối không tầm xa. Cấu hình này giúp Admiral Nakhimov có khả năng tạo ra một vùng phòng thủ rộng trước máy bay và tên lửa đối phương.

Ở khả năng tấn công, tàu được trang bị 80 ống phóng tên lửa hành trình. Đáng chú ý trong số này là tên lửa siêu thanh Zircon, loại vũ khí mà Nga đặc biệt nhấn mạnh trong các chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Hệ thống động lực hạt nhân cũng mang lại cho con tàu tốc độ tối đa được công bố khoảng 32 hải lý/giờ. Với kích thước và tốc độ như vậy, Admiral Nakhimov vẫn là một chiến hạm có khả năng cơ động đáng kể dù đã được thiết kế từ nhiều thập kỷ trước.

Tuy nhiên, đưa Admiral Nakhimov trở lại hoạt động không phải là nhiệm vụ đơn giản. Các hợp đồng hiện đại hóa được ký từ năm 2013, nhưng dự án nhanh chóng vượt xa một chương trình nâng cấp thông thường và trở thành quá trình tái cấu trúc gần như toàn diện.

Phần lớn hệ thống chiến đấu, cảm biến, thiết bị điện tử, mạng cáp và nhiều máy móc bên trong tàu phải được thay thế. Quy mô công việc khiến chi phí được cho là tăng lên nhiều lần, trong khi thời gian hoàn thành liên tục bị lùi lại.

Kế hoạch ban đầu từng hướng tới việc hoàn tất chương trình vào khoảng năm 2018, nhưng phải đến giai đoạn 2025-2026, con tàu mới bước vào các cuộc thử nghiệm trên biển.

Dự án kéo dài hơn một thập kỷ đã tiêu tốn nguồn lực tài chính và công nghiệp rất lớn của Nga. Quy mô và độ phức tạp của chương trình cũng góp phần dẫn tới quyết định hủy kế hoạch hiện đại hóa tàu tuần dương lớp Kirov thứ hai là Pyotr Velikiy lên tiêu chuẩn tương tự.