Ít nhất 37 người tử vong do hít khí độc khi trộm dầu ở Nigeria

Một nhà máy lọc dầu ở Nigeria (Ảnh: Dangote).

Trung tâm Vận động vì Thanh niên và Môi trường (YEAC) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm 3/9 tại khu vực Okrika thuộc bang Rivers.

Theo cảnh sát, các nạn nhân được cho đang tìm cách lấy trộm dầu từ đường ống và nhiễm khí độc từ nhiên liệu “Indorama”. Tuy nhiên giới chức trách Nigeria chưa xác nhận con số thương vong này.

"Chúng tôi đang vào cuộc điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan và xác minh vụ việc", người phát ngôn cảnh sát bang Rivers Blessing Kaborlo Agabe cho biết.

Nhiên liệu “Indorama” ở dạng lỏng có tính chất cực kỳ dễ cháy, áp suất cao và bay hơi rất mạnh. Khí đặc của nó có nồng độ độc tính rất cao, gây ngạt thở và tử vong nhanh chóng nếu hít phải trong không gian kín hoặc cự ly gần.

YEAC cho biết thêm, một nhóm thanh niên đã nối đường ống vào điểm rút dầu trên tuyến đường ống vốn vận chuyển dầu thô từ cơ sở hóa dầu Indorama Eleme qua Nhà máy lọc dầu Port Harcourt tới các tàu chờ nhận dầu xuất khẩu. Những người này sau đó bơm dầu vào các thuyền của mình.

YEAC cũng cho hay có những người khác đang mất tích và đã có thi thể trôi dạt trên sông.

Vụ việc này, ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất kể từ tháng 10/2023, cho thấy rõ vấn nạn dai dẳng về trộm cắp dầu thô và phá hoại đường ống dẫn dầu tại khu vực đồng bằng sông Niger, nơi tập trung nguồn tài nguyên dầu khí trị giá hàng tỉ USD của Nigeria - thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi.

Hoạt động này không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên mà còn kéo theo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm và nhiều tai nạn chết người.

Lực lượng An ninh và Phòng vệ Dân sự Nigeria (NSCDC) cho biết các số liệu thương vong đang lan truyền vẫn chưa được kiểm chứng, đồng thời loại chất lỏng liên quan đến vụ việc cũng cần được xác định thông qua các biện pháp kỹ thuật.

NSCDC xác nhận đang phối hợp với các cơ quan an ninh để xác định số người thiệt mạng, bị thương và mất tích, đồng thời điều tra về sự tắc trách, thông đồng hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Theo Reuters