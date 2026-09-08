Không kích tại miền Nam Liban khiến ít nhất 12 người thiệt mạng

Khói bốc lên sau vụ tấn công của Israel tại Hanniyeh, miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong số này, 11 người, gồm 2 trẻ em và 4 phụ nữ, thiệt mạng khi một tòa nhà tại Kfar Rumman bị đánh trúng. Một cuộc không kích khác tại cùng thị trấn khiến 1 nhân viên cứu hộ thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Trước đó, Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin 2 nhân viên cứu hộ bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, với sách giáo khoa và đồ đạc vương vãi trong đống đổ nát. Các đội cứu hộ đã sử dụng máy móc hạng nặng tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt. Vụ không kích cũng làm hư hại một số tòa nhà lân cận, khiến người dân phải rời khỏi khu vực.

Báo An-Nahar mô tả tình hình tại khu vực Nabatieh trong đêm 6/9 là đặc biệt khó khăn. Theo báo này, các cuộc không kích không chỉ xảy ra tại thị trấn Kfar Roummane mà còn nhằm vào Nabatieh al-Fawqa, Arab Salim và Jabal al-Rafi. Hoạt động quân sự của Israel cũng được ghi nhận tại khu vực Zawtar al-Sharqiyah.

Các cuộc không kích khác trong đêm cũng được báo cáo tại Nabatieh và thị trấn Arab Salim lân cận. Tại Deir al-Zahrani, một tòa nhà bị phá hủy sau khi quân đội Israel phát cảnh báo yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều đợt không kích tại miền Nam Liban hôm 6/9, mà quân đội Israel nói là nhằm đáp trả việc Hezbollah phóng các thiết bị bay không người lái mang chất nổ trước đó trong ngày.

Theo IDF, các mục tiêu bị tấn công gồm một số cơ sở lưu trữ vũ khí và hạ tầng của Hezbollah tại miền Nam Liban, cũng như một trung tâm chỉ huy của Hezbollah được thiết lập bên trong một tòa nhà trước đây được sử dụng làm bệnh viện. IDF cho biết các tay súng Hezbollah gần đây đã được phát hiện hoạt động tại những địa điểm này.

Sáng 7/9, IDF tiếp tục ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân tại Deir al-Zahrani. Trung tá Ella Waweya, người phát ngôn của IDF, kêu gọi cư dân trong tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ và các tòa nhà lân cận lập tức rời khỏi khu vực, với lý do nơi này nằm gần một cơ sở mà Israel cáo buộc thuộc Hezbollah và quân đội Israel sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại đây.