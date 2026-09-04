Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Adam Telle làm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

“Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và được mọi người kính trọng”, Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/9, khi thông báo bổ nhiệm ông Adam Telle làm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ.

Ông Telle hiện giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Lục quân phụ trách các công trình dân dụng.

Theo Legistorm, trang web chuyên theo dõi các nghị sĩ và nhân viên Quốc hội Mỹ, ông Telle làm việc tại Văn phòng Công trình Dân dụng của Lục quân Mỹ từ tháng 8/2025.

Trước đó, ông Telle đã dành 20 năm chủ yếu làm việc tại Quốc hội bên cạnh các nghị sĩ, trong đó có thời gian giữ chức chánh văn phòng cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Hagerty (bang Tennessee) từ năm 2021 đến 2025.

Legistorm cho biết, ông Telle từng làm việc 18 tháng tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, với vai trò trợ lý đặc biệt của Tổng thống phụ trách các vấn đề lập pháp. Ông cũng có hơn 10 năm làm việc cho cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thad Cochran (bang Mississippi).

Ông Telle sẽ lãnh đạo Lục quân, lực lượng chiến đấu lớn nhất của Mỹ vào thời điểm Washington vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

Trước khi Tổng thống Trump công bố quyết định bổ nhiệm mới, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức sau nhiều tháng căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth.

Đây được cho là quyết định không gây bất ngờ trong bối cảnh có nhiều thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa ông Driscoll và ông Hegseth.

Theo các nguồn tin của Lầu Năm Góc, mối quan hệ giữa ông Driscoll và ông Hegseth căng thẳng do những bất đồng về nhân sự và các quyết định lãnh đạo.

Bộ trưởng Hegseth được cho là đã trực tiếp can thiệp vào các vấn đề của lục quân, đôi khi ra lệnh cho ông Driscoll phải loại bỏ các cố vấn cấp cao. Các động thái này làm lộ rõ những căng thẳng xoay quanh quyền kiểm soát quân chủng này.

Thông tin Bộ trưởng Driscoll từ chức được đưa ra sau một loạt thay đổi về nhân sự cấp cao trong quân đội Mỹ, trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth tiếp tục tái định hình Lầu Năm Góc để phù hợp với các ưu tiên của Nhà Trắng.

Trong năm qua, Bộ trưởng Hegseth đã nhanh chóng cải tổ bộ máy quốc phòng, sa thải các tướng lĩnh và đô đốc cấp cao khi ông tìm cách thực hiện chương trình an ninh quốc gia của Tổng thống Trump.

Hồi tháng 4, tướng Randy George cũng từ chức Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ. Đài CBS News dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu tướng George từ chức và nghỉ hưu "ngay lập tức".

Cũng trong tháng 4, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Hải quân John Phelan sẽ rời bỏ chức vụ của mình "ngay lập tức". Thứ trưởng Hùng Cao đã được Tổng thống Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ.